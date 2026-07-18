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La nieve cubrió Barreal e Iglesia en medio de un alerta extremo

La acumulación sorprendió a los vecinos desde la medianoche y dejó paisajes totalmente blancos en Calingasta.

El intenso temporal invernal que azota a la región comenzó a dejar sus primeras postales en los departamentos cordilleranos de San Juan. Durante la madrugada de este sábado, una persistente nevada tiñó de blanco a las localidades de Barreal, en Calingasta, y diversos sectores de Iglesia, transformando el paisaje habitual en un imponente escenario cubierto de nieve que sorprendió y fascinó a los vecinos.

Los primeros copos comenzaron a caer cerca de la medianoche del viernes. Debido a las bajísimas temperaturas que se registran en la zona, la precipitación se mantuvo firme con el correr de las horas, permitiendo que el llanto sanjuanino amaneciera este sábado con una acumulación visible que rápidamente se volvió viral en las redes sociales a través de las fotos de los habitantes de la zona.

Alerta máxima y horas críticas en la cordillera

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Más allá de la belleza estética del fenómeno en las zonas urbanas, la situación en la alta montaña es de extrema preocupación. Los organismos oficiales emitieron una actualización del alerta meteorológica unificada por el severo temporal que afecta tanto a áreas cordilleranas como precordilleranas, con vigencia extendida hasta el próximo lunes 20 de julio.

De acuerdo con el reporte oficial, se están registrando nevadas intensas y extremas en la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén. Para las próximas horas se prevé una acumulación descomunal de entre 1,5 y 3 metros de nieve en las altas cotas. Este frente inestable está acompañado por vientos duros de alta montaña, con ráfagas del sector oeste que podrían alcanzar los 160 km/h, configurando un escenario de alta peligrosidad en toda la frontera.

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