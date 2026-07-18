La nieve cubrió Barreal e Iglesia en medio de un alerta extremo

Los primeros copos comenzaron a caer cerca de la medianoche del viernes. Debido a las bajísimas temperaturas que se registran en la zona, la precipitación se mantuvo firme con el correr de las horas, permitiendo que el llanto sanjuanino amaneciera este sábado con una acumulación visible que rápidamente se volvió viral en las redes sociales a través de las fotos de los habitantes de la zona.

Alerta máxima y horas críticas en la cordillera