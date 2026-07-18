El intenso temporal invernal que azota a la región comenzó a dejar sus primeras postales en los departamentos cordilleranos de San Juan. Durante la madrugada de este sábado, una persistente nevada tiñó de blanco a las localidades de Barreal, en Calingasta, y diversos sectores de Iglesia, transformando el paisaje habitual en un imponente escenario cubierto de nieve que sorprendió y fascinó a los vecinos.
La nieve cubrió Barreal e Iglesia en medio de un alerta extremo
La acumulación sorprendió a los vecinos desde la medianoche y dejó paisajes totalmente blancos en Calingasta.