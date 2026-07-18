Un impactante siniestro vial se registró en las primeras horas de la madrugada de este sábado en plena Avenida Libertador General San Martín. Un conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas terminó chocando violentamente contra un poste de luz, un hecho que quedó registrado de forma impactante en un video celular.
Avenida Libertador: una camioneta venía zigzagueando y terminó contra un poste
Un grupo de jóvenes filmó el momento exacto en que el conductor perdió el control. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado y se desconoce el estado de salud del automovilista.