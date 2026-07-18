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Avenida Libertador: una camioneta venía zigzagueando y terminó contra un poste

Un grupo de jóvenes filmó el momento exacto en que el conductor perdió el control. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado y se desconoce el estado de salud del automovilista.

Un impactante siniestro vial se registró en las primeras horas de la madrugada de este sábado en plena Avenida Libertador General San Martín. Un conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas terminó chocando violentamente contra un poste de luz, un hecho que quedó registrado de forma impactante en un video celular.

Testigos del hecho, un grupo de jóvenes que transitaba por la zona, advirtieron que el vehículo venía transitando en evidente estado de zigzagueo. Ante la peligrosidad de la situación, decidieron comenzar a filmar el trayecto con sus teléfonos móviles sin imaginar que, segundos después, captarían el momento exacto del fuerte impacto.

El vehículo perdió el control por completo y terminó su marcha de manera abrupta contra una luminaria de la avenida. Tras el choque, personal policial y de emergencias médicas se hizo presente en el lugar para asistir a los ocupantes. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial, por lo que se desconoce la gravedad de las heridas sufridas por el conductor.

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