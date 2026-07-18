Avenida Libertador: una camioneta venía zigzagueando y terminó contra un poste

Testigos del hecho, un grupo de jóvenes que transitaba por la zona, advirtieron que el vehículo venía transitando en evidente estado de zigzagueo. Ante la peligrosidad de la situación, decidieron comenzar a filmar el trayecto con sus teléfonos móviles sin imaginar que, segundos después, captarían el momento exacto del fuerte impacto.

El vehículo perdió el control por completo y terminó su marcha de manera abrupta contra una luminaria de la avenida. Tras el choque, personal policial y de emergencias médicas se hizo presente en el lugar para asistir a los ocupantes. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial, por lo que se desconoce la gravedad de las heridas sufridas por el conductor.