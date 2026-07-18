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El temporal invernal se recrudece con nevadas extremas y vientos de 160 km/h

Rige un alerta unificado hasta el lunes. Se esperan acumulaciones de hasta 3 metros de nieve en la cordillera, Zonda extremo en el NOA y persistentes lloviznas con niebla en el llano.

Las condiciones climáticas extremas continúan golpeando con fuerza a la región. Los organismos oficiales emitieron una actualización del alerta meteorológica unificada por el severo temporal invernal que afecta a las zonas cordilleranas, precordilleranas y los llanos, con vigencia extendida hasta el próximo lunes 20 de julio.

Las alta montaña vive sus horas más críticas. De acuerdo al reporte emitido a primera hora de este sábado, se registran nevadas intensas y extremas en la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén, donde se prevé una acumulación descomunal de entre 1,5 y 3 metros de nieve en las altas cotas. El fenómeno está acompañado por vientos duros en alta montaña, con ráfagas del sector oeste que pueden alcanzar los 160 km/h, configurando un escenario de extrema peligrosidad.

Por su parte, el pronóstico advierte sobre un Zonda extremo entre el 18 y el 20 de julio que afectará principalmente al oeste del NOA, con ráfagas violentas que podrían superar los 100 km/h.

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En lo que respecta a los llanos, la inestabilidad se traducirá en lluvias y lloviznas persistentes. El ingreso de este frente frío provocará un marcado descenso térmico y una importante reducción de la visibilidad debido a la formación de densas nieblas, por lo que se solicita a los conductores extremar los cuidados en las rutas provinciales y nacionales.

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