El temporal invernal se recrudece con nevadas extremas y vientos de 160 km/h

Las alta montaña vive sus horas más críticas. De acuerdo al reporte emitido a primera hora de este sábado, se registran nevadas intensas y extremas en la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén, donde se prevé una acumulación descomunal de entre 1,5 y 3 metros de nieve en las altas cotas. El fenómeno está acompañado por vientos duros en alta montaña, con ráfagas del sector oeste que pueden alcanzar los 160 km/h, configurando un escenario de extrema peligrosidad.

Por su parte, el pronóstico advierte sobre un Zonda extremo entre el 18 y el 20 de julio que afectará principalmente al oeste del NOA, con ráfagas violentas que podrían superar los 100 km/h.