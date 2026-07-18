Las condiciones climáticas extremas continúan golpeando con fuerza a la región. Los organismos oficiales emitieron una actualización del alerta meteorológica unificada por el severo temporal invernal que afecta a las zonas cordilleranas, precordilleranas y los llanos, con vigencia extendida hasta el próximo lunes 20 de julio.
El temporal invernal se recrudece con nevadas extremas y vientos de 160 km/h
Rige un alerta unificado hasta el lunes. Se esperan acumulaciones de hasta 3 metros de nieve en la cordillera, Zonda extremo en el NOA y persistentes lloviznas con niebla en el llano.