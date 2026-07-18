La CGT volverá a las calles tras el Mundial: encabezará una marcha con jubilados

El cronograma fue definido en una reunión de la comisión organizadora creada por la CGT para coordinar las medidas de fuerza con otros espacios gremiales y sociales. Allí se acordó un primer calendario de cuatro movilizaciones y se dejó abierta la posibilidad de profundizar las protestas en los próximos meses.

La segunda acción será el 7 de agosto, durante la tradicional peregrinación de San Cayetano, una movilización que históricamente reúne a organizaciones sindicales, sociales y de la economía popular bajo consignas vinculadas al trabajo y la situación social.

El tercer punto del plan contempla una protesta el día en que el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa fecha todavía no fue definida oficialmente.

La cuarta movilización se realizará durante la tercera semana de agosto y tendrá como destino el Ministerio de Economía. Allí las organizaciones sindicales buscarán expresar su rechazo al rumbo económico del Gobierno.