La Confederación General del Trabajo (CGT) retomará la semana próxima su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei con una movilización junto a los jubilados frente al Congreso. Será el primer paso de una agenda que la central obrera acordó con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), luego de la pausa que impuso el Mundial.
La CGT volverá a las calles tras el Mundial: encabezará una marcha con jubilados
La conducción gremial definió un cronograma inicial de cuatro protestas para las próximas semanas.