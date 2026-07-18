"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > CGT

La CGT volverá a las calles tras el Mundial: encabezará una marcha con jubilados

La conducción gremial definió un cronograma inicial de cuatro protestas para las próximas semanas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) retomará la semana próxima su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei con una movilización junto a los jubilados frente al Congreso. Será el primer paso de una agenda que la central obrera acordó con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), luego de la pausa que impuso el Mundial.

La protesta está prevista para el 22 de julio y marcará el reinicio de una estrategia de conflictividad escalonada que la conducción cegetista busca sostener durante el segundo semestre. Además de respaldar el reclamo de los jubilados, la intención es mostrar una imagen de unidad entre las principales organizaciones sindicales y los movimientos sociales.

“La data más importante es que las tres centrales y la UTEP salen juntas a marchar”, señalaron desde la CGT. “Es una accion coordinada”, aclararon.

Te puede interesar...

El cronograma fue definido en una reunión de la comisión organizadora creada por la CGT para coordinar las medidas de fuerza con otros espacios gremiales y sociales. Allí se acordó un primer calendario de cuatro movilizaciones y se dejó abierta la posibilidad de profundizar las protestas en los próximos meses.

La segunda acción será el 7 de agosto, durante la tradicional peregrinación de San Cayetano, una movilización que históricamente reúne a organizaciones sindicales, sociales y de la economía popular bajo consignas vinculadas al trabajo y la situación social.

El tercer punto del plan contempla una protesta el día en que el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa fecha todavía no fue definida oficialmente.

La cuarta movilización se realizará durante la tercera semana de agosto y tendrá como destino el Ministerio de Economía. Allí las organizaciones sindicales buscarán expresar su rechazo al rumbo económico del Gobierno.

Temas

Te puede interesar