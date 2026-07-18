En la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Rafael Nadal compartió un emotivo mensaje de apoyo a la Roja que incluyó un elogio especial para la Albiceleste y el país. A través de sus redes sociales, el extenista recordó su pasión por el fútbol y la histórica conquista del Mundial de Sudáfrica 2010, el único título mundial que obtuvo España.
Qué dijo Rafael Nadal sobre Argentina antes de la final del Mundial frente a España
El extenista español les deseó suerte a los dirigidos por Luis de la Fuente en la previa de la definición de la Copa del Mundo 2026, pero también destacó a la Selección argentina y al país antes del duelo decisivo.