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Inglaterra le ganó 6-4 a Francia para quedarse con el tercer puesto

Los goles para Inglaterra fueron de Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka en 3 ocasiones y Jude Bellingham, mientras que para Francia convirtieron Kylian Mbappé en 2 ocasiones, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

Inglaterra venció a Francia 6 a 4 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Los goleadores de Inglaterra fueron Declan Rice (2' PT), Ezri Konsa (17' PT), Bukayo Saka (36' PT, 45' PT, 41' ST) y Jude Bellingham (52' ST). Por parte de Francia, anotaron Kylian Mbappé (2' ST, 20' ST), Bradley Barcola (8' ST) y Ousmane Dembélé (50' ST). Las estadísticas del encuentro reflejan que Inglaterra tuvo una posesión del 55% frente al 45% de Francia, con 18 tiros al arco para Inglaterra y 19 para Francia, además de 466 pases correctos para Inglaterra contra 321 de Francia. No se mencionan tarjetas rojas en el resumen del partido. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Miami, donde Inglaterra logró asegurar el tercer lugar en el torneo.

Las estadísticas del encuentro entre Francia y Inglaterra por el Mundial 2026:

  • Resultado: Francia 4 vs Inglaterra 6.
  • Posesión: Francia 45% vs Inglaterra 55%.
  • Tiros al arco: Francia 19 vs Inglaterra 18.
  • Fouls cometidos: Francia 14 vs Inglaterra 8.
  • Pases correctos: Francia 321 vs Inglaterra 466.
  • Pases incorrectos: Francia 64 vs Inglaterra 39.
  • Recuperaciones: Francia 23 vs Inglaterra 4.
  • Tarjetas amarillas: Francia 0 vs Inglaterra 0.
  • Tarjetas rojas: Francia 0 vs Inglaterra 0.
  • Tiros libres: Francia 2 vs Inglaterra 2.

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