Inglaterra le ganó 6-4 a Francia para quedarse con el tercer puesto

Inglaterra venció a Francia 6 a 4 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Los goleadores de Inglaterra fueron Declan Rice (2' PT), Ezri Konsa (17' PT), Bukayo Saka (36' PT, 45' PT, 41' ST) y Jude Bellingham (52' ST). Por parte de Francia, anotaron Kylian Mbappé (2' ST, 20' ST), Bradley Barcola (8' ST) y Ousmane Dembélé (50' ST). Las estadísticas del encuentro reflejan que Inglaterra tuvo una posesión del 55% frente al 45% de Francia, con 18 tiros al arco para Inglaterra y 19 para Francia, además de 466 pases correctos para Inglaterra contra 321 de Francia. No se mencionan tarjetas rojas en el resumen del partido. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Miami, donde Inglaterra logró asegurar el tercer lugar en el torneo.