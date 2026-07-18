El emotivo video del último asado de la Selección en el Mundial

El ritual del asado se consolidó como una costumbre inamovible para la Selección durante cada competencia. Jugadores y cuerpo técnico participan activamente, reforzando el sentido de pertenencia y la identidad nacional.
En cada previa, la parrilla se convierte en el punto de encuentro donde se mezclan la tradición, la música y la expectativa por lo que viene. Esta vez, la cita fue en Nueva Jersey, horas antes de enfrentar a España por el título.
La letra de “Tierra de Campeones”, el tema elegido por la Selección para el video el último asado en el Mundial
Ustedes en la cancha, y nosotros en los tablones
Dejando la vida por el pueblo y los colores
Esto es Argentina, esto es tierra de campeones
Yo le doy las gracias a todos los jugadores
Por traer la Copa y también por representar
Por bancar la parada cuando todo andaba mal
Eran diez de arena y veinte de cal
Y, con mucho huevo, nos trajeron el Mundial
Es que, por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos
Tierra de trabajadores buscando el peso
De la gente que confía en el proceso
De la que busca el progreso
Es que por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos
Tierra de trabajadores buscando el peso
De la gente que confía en el proceso
Vos sabés que estamos en eso
Hoy, mi Selección está muy bien representada
Son pibes con hambre que vinieron de la nada
Si pinta la bronca, al toque ponen la cara
En cada partido, salen a capa y espada
Y no me importa lo que digan todos esos periodistas
Al diario del lunes, no creo que se resistan
Me importa un carajo, yo soy de Argentina
Y voy a alentarte hasta donde me dé la vida
Es que por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos
Tierra de trabajadores buscando el peso
De la gente que confía en el proceso
Vos sabés que estamos en eso