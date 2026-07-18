El emotivo video del último asado de la Selección en el Mundial

El ritual del asado se consolidó como una costumbre inamovible para la Selección durante cada competencia. Jugadores y cuerpo técnico participan activamente, reforzando el sentido de pertenencia y la identidad nacional.

En cada previa, la parrilla se convierte en el punto de encuentro donde se mezclan la tradición, la música y la expectativa por lo que viene. Esta vez, la cita fue en Nueva Jersey, horas antes de enfrentar a España por el título.

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La letra de “Tierra de Campeones”, el tema elegido por la Selección para el video el último asado en el Mundial

Ustedes en la cancha, y nosotros en los tablones

Dejando la vida por el pueblo y los colores

Esto es Argentina, esto es tierra de campeones

Yo le doy las gracias a todos los jugadores

Por traer la Copa y también por representar

Por bancar la parada cuando todo andaba mal

Eran diez de arena y veinte de cal

Y, con mucho huevo, nos trajeron el Mundial

Es que, por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos

Tierra de trabajadores buscando el peso

De la gente que confía en el proceso

De la que busca el progreso

Es que por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos

Tierra de trabajadores buscando el peso

De la gente que confía en el proceso

Vos sabés que estamos en eso

Hoy, mi Selección está muy bien representada

Son pibes con hambre que vinieron de la nada

Si pinta la bronca, al toque ponen la cara

En cada partido, salen a capa y espada

Y no me importa lo que digan todos esos periodistas

Al diario del lunes, no creo que se resistan

Me importa un carajo, yo soy de Argentina

Y voy a alentarte hasta donde me dé la vida

Es que por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos

Tierra de trabajadores buscando el peso

De la gente que confía en el proceso

Vos sabés que estamos en eso