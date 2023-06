Scaloni: "Messi es prudente, no vende humo y no miente"

A su vez, el DT campeón del mundo en Qatar 2022 celebró en China la decisión del capitán del equipo de ir "a un club y a una ciudad que lo tratará de maravillas", en referencia a Inter Miami, de Estados Unidos.

"Me pone contento de que haya decidido ir a un club y a una ciudad que lo tratará de maravillas. Es importante que se sienta bien y ahí tendrá las condiciones para ser feliz y pasarla como lo tiene merecido", manifestó Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso de mañana contra Australia en Beijing.

Consultado por la última declaración de Messi sobre su presencia en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Scaloni aseguró que fue "prudente" ya que "no vende humo" y tampoco "miente".

"Messi es prudente, es un tipo que no vende humo y no miente. Es lo lógico, falta tanto para el Mundial que no tiene sentido pensar más allá. Veremos si tiene ganas, lo importante es eso porque jugar sabrá hoy y dentro de diez años", remarcó el entrenador santafesino.

Scaloni reiteró que la alegría y los recuerdos del Mundial obtenido en Qatar 2022 "serán para toda la vida" pero insistió en que "hay que seguir" pensando en el futuro del seleccionado.

"Es la alegría más grande de nuestras vidas pero no estamos pensando diariamente en la Copa del Mundo. Eso nos hace bien para pensar en lo que viene, que será muy difícil", completó.