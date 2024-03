Scaloni: "Los plazos nunca se saben: sigo y punto"

Por otro lado, el DT campeón del mundo fue consultado por la lista de la Copa América y blanqueó que Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte tienen chances de integrarla, a partir de su gran presente en la Premier League. De todas maneras, Scaloni reconoció que no será sencillo el armado de la nómina, que después de haber tenido 26 futbolistas en Qatar 2022, ahora volverá a ser de 23.

Las mejores frases de la conferencia de Lionel Scaloni

Scaloni y el retiro de Di María post Copa América

"Yo hablé con Di María y lo tiene clarísimo. Fui uno de los que le dije, después de Rusia y sin saber que yo iba a ser el DT de la Selección, que él se tenía que retirar cuando el entrenador no lo convoque más y no que sea él el que lo decida. No me hizo mucho caso, pero lo siente así. Va a ser una tristeza no verlo más con la camiseta de la Selección, pero son decisiones que toma y bien respetadas. Por lo pronto todavía está activo, y bien que está. Vamos a seguir disfrutándolo hasta que él decida que no. Creo que la decisión está tomada y cuando un jugador de su jerarquía toma esa decisión, es difícil que cambie".

Scaloni y la ausencia de Dybala

"No escuché las palabras de Totti, pero puedo asegurar que a nosotros siempre nos ha dado. Lo apreciamos un montón y nos jode que no pueda estar acá, sobretodo ahora que no está Leo, que hubiera estado bueno que esté y aportara su fútbol".

Scaloni, sobre la convocatoria de Barco y Valentini

"Barco y Valentini es la primera vez que los vemos, no es lo mismo que cuando estaban con la Sub 23. Los queríamos ver y analizar, estamos muy contentos con su aporte. Es un caso diferente al resto de los compañeros, si están acá es porque tienen posibilidades de competir. Lógicamente a los otros chicos los conocemos y los reconvocamos tantas veces porque estamos contentos con ellos".

Scaloni: "Garnacho y Buonanotte tienen chances de ir a la Copa América"

"Hablamos con Masche por Garnacho y Buonanotte, porque podrían haber ido con él y nosotros los queríamos tener acá porque la prioridad sobretodo en la Copa América es la Selección Mayor, y después se verá en los JJOO. Están acá porque tienen posibilidades de ir a la Copa, evidentemente. Están jugando buen nivel en la competición más importante, como la Premier, y tienen sus posibilidades, como tantos otros. Ya veremos después... Esperemos que tanto la Mayor como la Olímpica tengan a los mejores".

Scaloni y la ausencia de Messi

"Reemplazar a Messi ya sabemos que es imposible, porque es único. Jugaremos de una manera diferente, ya hemos jugado sin él y lo hemos hecho bien. Queríamos que esté, pero en este caso nos sirve para probar otras cosas para cuando él no esté, como ahora. El equipo ya tiene su manera de jugar y está bastante aceitado".

Scaloni y el análisis de El Salvador, el primer rival en EEUU

"Vimos ayer a El Salvador, hizo varios cambios lógicamente en relación a que el partido está muy justo con el nuestro. Lo analizamos y no voy a decir cómo vamos a jugarle, pero es un buen equipo, el entrenador tiene una idea muy marcada de juego. Está bueno enfrentar a rivales así, tenemos una idea de cómo jugarle pero nuestra esencia no cambiará. Los matices de enfrentar a un rival siempre los tenemos, pero la idea va a ser parecida a la que se viene dando".

Scaloni, sobre las charlas que tuvo con los jugadores

"Hablé con Leo y con otros jugadores. Con él porque es el capitán y por todo lo que representa. Fui a su casa y me recibió muy bien. Hablé con Ángel, con Lautaro, con muchos jugadores que creía que tenía que hablar porque son gente en la cual confío mucho. Otamendi, De Paul, Pezzella... Son jugadores que han estado desde el primer día con nosotros y nos han dado un montón. Necesitaba hablar y darle mi parecer a ellos".

Scaloni y el armado de la lista para la Copa América

"Sobran jugadores para la Copa América, va a ser complicado armar la lista porque encima es de 23 y al Mundial fueron 26. Encima aparecieron nuevos jugadores...".

Scaloni y la chance de darle minutos a los nuevos convocados

"La idea es que jueguen la mayoría. No son pruebas porque la mayoría ya ha estado, pero va a haber alguna cara nueva seguramente en alguno de los partidos. Todavía no tengo decidido quiénes van a jugar mañana, pero necesitamos probarlos y verlos. Son chicos que nos generan muchas expectativas. Siempre decimos que el DNI no cuenta, cuenta lo que dicen en la cancha y esperemos que nos den mucho".

Scaloni y la complicación para armar amistosos para la Selección Argentina

"Habíamos firmado lo de China que eran dos rivales a priori importantes, se cayeron por cuestiones en las que no me meto y bajo ningún concepto le faltamos el respeto a los rivales que vamos a enfrentar ahora. Al contrario, incluso nos vienen bien porque tienen sus cosas y su dificultad. Hemos salido campeones del mundo casi sin competir con los europeos y el fútbol tiene eso: si competís con los mejores, no te garantiza que llegues bien a todas las competiciones y si jugas con rivales de otra entidad, tampoco te garantiza nada. Lo importante es la idea, lo que queremos trabajar y lo positivo es que estos días pudimos meter un poquito más de carga y reforzar lo que queremos".

Scaloni y la charla con los referentes para su continuidad

"Las charlas fueron ser frontal con ellos, explicarles lo que sentíamos, lo que podía suceder... Pero el recambio, si tiene que haber, ya lo hicimos una vez y lo haríamos, no es un problema. Lo que tenemos claro es cuál es el camino a seguir, no es fácil después de ganar volver a competir, ganar, y eso es lo que quería dejarle claro a ellos. Después, en cuanto a resultados, no siempre gana el que hace las cosas mejor, pero lo importante es qué imagen queremos dar, cómo competimos y a eso apuntamos. Que ninguno baje la guardia".

Scaloni sobre la decisión de seguir en la Selección Argentina

"Lo más importante era reforzar, lo que queríamos de ellos, lo que buscábamos. La importancia de seguir compitiendo y sentirlos a ellos, me hizo estar más fuerte y convencido. Después, algunas cuestiones mías que tuve que arreglar con mi familia y la gente que me rodea, para saber que hay que seguir igual. Esta profesión y este lugar no te permite estar al 90%, entonces sentía que lo tenía que decir y hablarlo con la gente que quiero y me ha llevado hasta ahí: jugadores, directivos, cuerpo técnico, familia... Y así fue".

Scaloni: "Los plazos nunca se saben: sigo y punto"

"Necesitábamos un poquito parar la pelota, había sido un año difícil más allá de haber ganado, donde habían pasado muchas cosas. Había algunas cosas personales en las cual había que pensar y a partir de ahí, tomar decisiones. Nos juntamos con los que pensábamos que teníamos que hablar, comentamos nuestras inquietudes y lo más importante es saber que estábamos todos fuertes para seguir. Los plazos nunca se saben, sigo y punto".