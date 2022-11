"Quien no se siente identificado con este equipo no quiere a la Selección"

Después de confirmar que Lautaro Martínez salió por decisión táctica y Lionel Messi terminó bien físicamente el encuentro, el DT se enfocó en los cambios: "El entrenador está para tomar decisiones y creíamos que con Julián (Álvarez) podíamos tener movimientos diagonales, un jugador fresco y salió bien, a veces sale mal pero salió bien. Después con Enzo Fernández sabemos que tiene pase para adelante, distribución de juego, Guido hizo su trabajo muy bien y después tocaba otra cosa, es lo que entendíamos".

Después, Scaloni ahondó: "El segundo tiempo lo afrontamos diferente, más agresiva porque jugar al fútbol era difícil, ellos con línea de cinco, cuatro volantes y sin delanteros prácticamente, con dos extremos jugando de delanteros, jugaban bien y estaban haciendo su partido. Ya en el inicio del segundo tiempo hicimos alguna gestión ahí en el descanso y empezamos a ver mejoría con Guido en el campo y con Enzo buscamos pase para adelante frontales o pases que saltan una línea o dos y encuentran a Leo, Di María o Mac Allister, que hizo un buen partido también. Necesitábamos esa línea más, si no los pases eran muy horizontales".

Más adelante, el DT contó: "El vestuario estaba bien en el entretiempo, sabiendo la dificultad del partido sabíamos que no íbamos a estar 3-.0 aunque preferíamos estar en ventaja. Hoy el partido cambió y no creo que haya sido por los ajustes sino que porque además de grandes jugadores tenemos a Leo".

Lionel Scaloni y sus elogios a Lionel Messi tras Selección Argentina vs. México

Como disparador, al entrenador le preguntaron si el grupo busca demostrar que Messi es el mejor del mundo. "No, mirá si vamos a mandar un mensaje si ya sabemos que lo tenemos", aseguró el DT, que agregó: "Lo importante como dije antes de que empiece el Mundial es que los disfrute, hasta los hinchas mexicanos aunque les haya hecho el gol disfrutan de verlo jugar. No hay ningún mensaje porque no hicimos nada, tenemos que jugar otro partido, siempre con la cabeza alta y la humildad que hay que tener para saber que no hicimos nada. A seguir por este camino, fue un tropiezo lo del otro día que nada puede empañar".

Lo más fuerte de la conferencia de Lionel Scaloni: lo que genera esta Selección Argentina

"Es emocionante verlos jugar a ellos, quien no se siente identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección Argentina. Jugando bien, jugando mal, es increíble cómo dejan todo y representan a la camiseta de la Selección. Entendamos que jugar con esta camiseta no es lo mismo que con otras selecciones porque lamentablemente es así. Pero si tengo que analizar lo que es el partido en sí de cada jugador les pondría la nota más alta porque afrontaron un partido terriblemente difícil contra un gran rival con toda la magnitud que tenía si no iba bien. No es fácil jugar este partido, cómo no voy a decir que estoy orgulloso y emocionado con lo que han hecho", definió el conductor del equipo.

"Creo que la sensación es de alegría porque se ganó, me tomarán de loco. Pero no, hay alegría porque ganamos, se festejó en el vestuario pero ya está, se acabó. Mañana hay que volver a preparar el partido, es como cuando ganamos la final de copa y ya había que pensar en lo que venía, la alegría dura muy poco. Hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde. Con Polonia, más de lo mismo, muy difícil porque todos juegan diferente, cuando ves los partidos anteriores de los que juegan argentina ves que todos cambian, no porque está Leo sino por tantos buenos jugadores y el respeto que le tenés que tener a Argentina. Eso magnifica la dificultad del partido, vamos a jugar con Polonia y vamos a ganar el partido que es lo que todos queremos, y si no es así dejar todo en la cancha como han hecho hoy", cerró.

La reflexión de Lionel Scaloni por su reacción en los goles de la Selección Argentina ante México

Con las pulsaciones ya normalizadas, el entrenador fue consultado sobre su reacción y la de Pablo Aimar en los goles de la Albiceleste y dejó una importante reflexión sobre la manera en la que hay que tomar este tipo de partidos.

"Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol. Yo recibí ahora un mensaje de mi hermano, que estaba en el campo y no pudo ver el partido... No puede ser. La sensación es que te estás jugando más que un partido y la verdad es que no lo comparto. Y eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Tenemos que corregirlo e intentaremos seguir por el camino de que ellos sientan que es un partido de fútbol. De lo contrario, cada vez que tengas que jugar por un partido, una fase eliminatoria, o hasta jugando a las bolitas con la Selección Argentina va a ser siempre así. Es la sensación que todos teníamos. Es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, ganes o pierdas, y lo importante es cómo hiciste las cosas o si intentaste hacerlas lo mejor posible y eso haremos", explicó.