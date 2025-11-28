Santa Lucía presentó el Zumbatón y la carrera nocturna

“Santa Lucía Corre de Noche” celebrará este año su 14ª edición, consolidándose como una de las actividades más esperadas del calendario deportivo departamental y provincial.

Con más de 2.000 inscriptos, la competencia propone un abanico de opciones para toda la comunidad:

10 km competitivos

1.5 km participativos

Recorrido Kids para niñas y niños

El intendente Juan José Orrego destacó que esta competencia “es la celebración ideal para el aniversario de nuestro departamento y además ya es tan tradicional en el ámbito del atletismo de nuestra provincia e incluso de provincias vecinas. Es un evento que nos enorgullece”.

Sobre el Zumbaton, el jefe comunal subrayó que se trata de “otra actividad que nos enorgullece y que disfrutamos junto a nuestros vecinos”, remarcando la amplia participación de mujeres que practican Zumba en los distintos espacios municipales.

Por su parte, el ministro Guido Romero valoró el trabajo que viene realizando el municipio: “Para el gobernador Marcelo Orrego, el deporte es una política de Estado, y por eso destacamos y apoyamos todo lo que hace Santa Lucía en materia deportiva”.