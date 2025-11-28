"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Santa Lucía

Santa Lucía presentó el Zumbatón y la carrera nocturna

En el Estadio Aldo Cantoni, autoridades provinciales y municipales presentaron la 14ª edición de la tradicional carrera nocturna “Santa Lucía Corre de Noche”.

La Municipalidad de Santa Lucía junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes realizaron este jueves la conferencia de prensa oficial de presentación de “Santa Lucía Corre de Noche”, la carrera nocturna que se desarrollará el jueves 4 de diciembre a las 21 horas, en el marco del 156° Aniversario del departamento.

El anuncio tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Estadio Aldo Cantoni y contó con la presencia del intendente Juan José Orrego; el ministro de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de San Juan, Guido Romero; el secretario de Deportes, Pablo Tabachnick; la directora de Deportes municipal, Adriana Calderon; y las profesoras Ruth Chacón y Mercedes Suárez.

Durante el encuentro también se presentó el tradicional Zumbatón, que se realizará mañana a las 19 horas frente al edificio municipal, una actividad que cada año convoca a cientos de mujeres y familias en torno a la música, la actividad física y el uso del espacio público.

Te puede interesar...

“Santa Lucía Corre de Noche” celebrará este año su 14ª edición, consolidándose como una de las actividades más esperadas del calendario deportivo departamental y provincial.

Con más de 2.000 inscriptos, la competencia propone un abanico de opciones para toda la comunidad:

10 km competitivos

1.5 km participativos

Recorrido Kids para niñas y niños

El intendente Juan José Orrego destacó que esta competencia “es la celebración ideal para el aniversario de nuestro departamento y además ya es tan tradicional en el ámbito del atletismo de nuestra provincia e incluso de provincias vecinas. Es un evento que nos enorgullece”.

Sobre el Zumbaton, el jefe comunal subrayó que se trata de “otra actividad que nos enorgullece y que disfrutamos junto a nuestros vecinos”, remarcando la amplia participación de mujeres que practican Zumba en los distintos espacios municipales.

Por su parte, el ministro Guido Romero valoró el trabajo que viene realizando el municipio: “Para el gobernador Marcelo Orrego, el deporte es una política de Estado, y por eso destacamos y apoyamos todo lo que hace Santa Lucía en materia deportiva”.

Temas

Te puede interesar