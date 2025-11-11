"
San Martín vs. Aldosivi, con día y horario confirmado

La Liga Profesional de Fútbol definió la grilla de partidos de la última fecha. San Martín vs. Aldosivi y Godoy Cruz vs. Riestra jugarán en la tarde del sábado.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA programó la fecha 16 del Torneo Betano Clausura 2025 y San Martín tiene día y horario para su visita a Aldosivi. Finalmente, se confirmó que jugarán el sábado a las 17 en Mar del Plata. Godoy Cruz vs. Riestra jugarán a la misma hora.

San Martín deberá ganarle a Aldosivi y esperar que no gane Godoy Cruz para mantener la categoría. Si el Verdinegro gana y también lo hace el Tomba, habrá desempate entre sanjuaninos y mendocinos. Si San Martín empata o pierde descenderá a la Primera Nacional.

La Liga aclaró que debido a que la fecha 16 del Torneo Betano Clausura define varias situaciones hubo algunos puntos a tener en cuenta para diagramarla:

  • Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros de nuestro fútbol. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17 horas.
  • Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario.
  • En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.

Torneo Clausura - Fecha 16:

Viernes 14 de noviembre

20.00; Lanús - Atl. Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00; Aldosivi - San Martín SJ (Interzonal)

17.00; Godoy Cruz - Dep. Riestra (Zona B)

19.15; San Lorenzo - Sarmiento (Zona B)

21.30; Independiente - Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00; Instituto - Talleres (Zona B)

17.00; Vélez - River (Zona B)

20.15; Estudiantes - Argentinos (Zona A)

20.15; Newell’s - Racing (Zona A)

20.15; Boca - Tigre (Zona A)

20.15; Central Cba. - Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00; Barracas Central - Huracán (Zona A)

17.00; Belgrano - Unión (Zona A)

17.00; Def. y Justicia - Ind. Rivadavia (Zona A)

19.30; Platense - Gimnasia (Zona B)

