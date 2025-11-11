San Martín vs. Aldosivi, con día y horario confirmado

San Martín deberá ganarle a Aldosivi y esperar que no gane Godoy Cruz para mantener la categoría. Si el Verdinegro gana y también lo hace el Tomba, habrá desempate entre sanjuaninos y mendocinos. Si San Martín empata o pierde descenderá a la Primera Nacional.

La Liga aclaró que debido a que la fecha 16 del Torneo Betano Clausura define varias situaciones hubo algunos puntos a tener en cuenta para diagramarla: