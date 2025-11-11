San Martín vs. Aldosivi, con día y horario confirmado

- Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros de nuestro fútbol. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17 horas.
- Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario.
- En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.
Torneo Clausura - Fecha 16:
Viernes 14 de noviembre
20.00; Lanús - Atl. Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
17.00; Aldosivi - San Martín SJ (Interzonal)
17.00; Godoy Cruz - Dep. Riestra (Zona B)
19.15; San Lorenzo - Sarmiento (Zona B)
21.30; Independiente - Rosario Central (Zona B)
Domingo 16 de noviembre
17.00; Instituto - Talleres (Zona B)
17.00; Vélez - River (Zona B)
20.15; Estudiantes - Argentinos (Zona A)
20.15; Newell’s - Racing (Zona A)
20.15; Boca - Tigre (Zona A)
20.15; Central Cba. - Banfield (Zona A)
Lunes 17 de noviembre
17.00; Barracas Central - Huracán (Zona A)
17.00; Belgrano - Unión (Zona A)
17.00; Def. y Justicia - Ind. Rivadavia (Zona A)
19.30; Platense - Gimnasia (Zona B)