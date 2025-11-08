San Martín rescató un empate y aún sigue con esperanza

El cierre del partido fue intenso y cargado de emociones, con ambos equipos buscando el triunfo hasta el último minuto. El árbitro mostró varias tarjetas amarillas, entre ellas a Sebastián Jaurena y Santiago Barrera en el local, y a Marcelino Moreno en Lanús.
Durante el segundo tiempo, ambos entrenadores realizaron múltiples variantes: en el local ingresaron, entre otros, Juan Ignacio Cavallaro, Santiago Salle, Marco Iacobellis y Santiago Barrera, mientras que Lanús apostó por la experiencia de Eduardo Salvio y Alexis Canelo para intentar recuperar el dominio del juego.
Finalmente, el empate dejó un sabor agridulce para ambos conjuntos: San Martín (SJ) logró rescatar un punto sobre el final, mientras que Lanús se lamentó por haber dejado escapar la victoria después de haber controlado gran parte del encuentro.