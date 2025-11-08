"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

San Martín rescató un empate y aún sigue con esperanza

San Martín y Lanús igualaron 1 a 1 en un encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol, disputado en la noche del sábado.

En el estadio 27 de Septiembre, San Martín y Lanús igualaron 1 a 1 en un encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol, disputado en la noche del sábado.

El Granate comenzó mejor y se puso en ventaja rápidamente, a los 5 minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Rodrigo Castillo, que aprovechó una jugada colectiva para abrir el marcador y silenciar al público local. A partir de allí, Lanús manejó los tiempos y se fue al descanso con una ventaja mínima.

En el complemento, San Martín salió decidido a buscar la igualdad y contó con varias chances a través de pelotas detenidas y centros peligrosos. La recompensa llegó recién a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Tomás Leonardo Lecanda conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Santiago Salle, decretando el 1-1 final ante el delirio de los hinchas sanjuaninos.

Te puede interesar...

El cierre del partido fue intenso y cargado de emociones, con ambos equipos buscando el triunfo hasta el último minuto. El árbitro mostró varias tarjetas amarillas, entre ellas a Sebastián Jaurena y Santiago Barrera en el local, y a Marcelino Moreno en Lanús.

Durante el segundo tiempo, ambos entrenadores realizaron múltiples variantes: en el local ingresaron, entre otros, Juan Ignacio Cavallaro, Santiago Salle, Marco Iacobellis y Santiago Barrera, mientras que Lanús apostó por la experiencia de Eduardo Salvio y Alexis Canelo para intentar recuperar el dominio del juego.

Finalmente, el empate dejó un sabor agridulce para ambos conjuntos: San Martín (SJ) logró rescatar un punto sobre el final, mientras que Lanús se lamentó por haber dejado escapar la victoria después de haber controlado gran parte del encuentro.

Temas

Te puede interesar