San Martín rescató un empate y aún sigue con esperanza

El Granate comenzó mejor y se puso en ventaja rápidamente, a los 5 minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Rodrigo Castillo, que aprovechó una jugada colectiva para abrir el marcador y silenciar al público local. A partir de allí, Lanús manejó los tiempos y se fue al descanso con una ventaja mínima.

En el complemento, San Martín salió decidido a buscar la igualdad y contó con varias chances a través de pelotas detenidas y centros peligrosos. La recompensa llegó recién a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Tomás Leonardo Lecanda conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Santiago Salle, decretando el 1-1 final ante el delirio de los hinchas sanjuaninos.