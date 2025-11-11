Siniestro fatal en San Martín: el fiscal duda que haya sido un simple accidente

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pareja del auto había salido a perseguir a las motos luego de una discusión por el estado en que el hombre y su hijo devolvieron a los niños tras una visita. “La persecución duró entre seis y ocho kilómetros. Durante ese trayecto habría habido maniobras peligrosas y hasta golpes al vehículo”, detalló el fiscal.

El auto presenta un vidrio roto, y una de las hipótesis indica que la víctima podría haberlo golpeado con su casco durante la discusión en movimiento. “Presumimos que hubo un encierro que provocó la caída del motociclista, quien perdió la vida al impactar contra la carpeta asfáltica”, señaló.

Por el hecho está detenido el conductor del auto, identificado como Fabián Vega Olivera, mientras que la mujer que lo acompañaba permanece en libertad. La fiscalía aguarda los resultados de las pericias y la audiencia de formalización, que podría realizarse en las próximas horas.

Schiatino fue claro al respecto: “Si se comprueba que hubo un accionar intencional, no se tratará de un accidente de tránsito, sino de un homicidio simple. Usar un vehículo para encerrar o impactar a una moto a 60 o 70 km/h es utilizarlo como un arma”.

En paralelo, el fiscal también confirmó avances en otro hecho ocurrido en el departamento Pocito, donde un hombre fue asesinado de una puñalada en el cuello tras una discusión con un vecino. En este segundo caso, el presunto autor —de apellido Aguirre— fue detenido y será formalizado por homicidio simple.

Fuente: radio Sarmiento