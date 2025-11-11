Se entregó un nuevo sospechoso por el homicidio del pequeño Emir Barboza

El trágico hecho, ocurrido en octibre en el interior del barrio Valle Grande, se encuentra caratulado como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de un menor. Según la investigación, Emir Barboza, de 7 años, perdió la vida luego de recibir un disparo en el pecho durante una balacera.

Estos son los detenidos por la muerte de Emir Barboza

El episodio tuvo lugar la noche del 13 de octubre, tras una pelea entre vecinos que derivó en una violenta confrontación con disparos desde el interior de una vivienda hacia la vía pública. El pequeño Emir fue alcanzado por una de las balas cuando intentaba refugiarse en su casa.

Por el caso, estan detenidas 8 personas, entre ellas Gabriel Orostizaga, quien se había entregado días después del crimen. Ahora, con la presentación voluntaria de Rodríguez, se suma un nuevo sospechoso a la causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

Los imputados Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo enfrentan cargos por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Además, hay un menor que se encuentra a disposición de la justicia de menores.