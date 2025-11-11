Anunciaron que acordó con las provincias que habrá al menos 190 días de clases en 2026

El texto aclara que será considerado como día de clase efectivo aquel en el que se hayan completado al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes.

Además, se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase en primaria —equivalente a 760 horas reloj—, deberán implementarse medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel secundario se fija un mínimo de 900 horas reloj, mientras que en el nivel inicial el mínimo será de 570.

Según el comunicado, la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”.

Finalmente, la resolución aprobada dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases, provincia por provincia

El ciclo lectivo 2025 ya transita el último trimestre del año y las fechas de cierre de clases ya se conocen en cada provincia de la Argentina. El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

-12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

-18 de diciembre: Santa Cruz.

-19 de diciembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

-22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

-26 de diciembre: La Pampa.