El Dique Punta Negra se convirtió en el epicentro del turismo sanjuanino y las actividades náuticas son las grandes protagonistas de la temporada. Con temperaturas que invitan al agua y un paisaje imponente, cada fin de semana son más los visitantes que se acercan para remar en kayak o practicar stand up paddle (SUP).
Kayak y SUP, las actividades preferidas en Punta Negra: ¿cuánto cuesta navegar?
El dique ya vive a pleno los fines de semana, con sanjuaninos que buscan refrescarse y disfrutar del agua. El alquiler de equipos ronda los $10.000 por hora y las autoridades preparan una nueva playa para ampliar la capacidad del complejo.