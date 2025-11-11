Kayak y SUP, las actividades preferidas en Punta Negra: ¿cuánto cuesta navegar?

Según datos relevados, el alquiler de kayak o SUP se ubica en torno a los $10.000 por persona la hora, y la demanda no para de crecer desde septiembre. “La gente ya está copando la zona cada fin de semana”, señaló el director del área, José María Ginestar.

sup

La afluencia de turistas llevó a las autoridades a preparar una nueva playa, ubicada hacia el Este del embarcadero, entre ese punto y el mirador número seis, para descongestionar el sector actual y ampliar el espacio recreativo.