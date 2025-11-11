"
Kayak y SUP, las actividades preferidas en Punta Negra: ¿cuánto cuesta navegar?

El dique ya vive a pleno los fines de semana, con sanjuaninos que buscan refrescarse y disfrutar del agua. El alquiler de equipos ronda los $10.000 por hora y las autoridades preparan una nueva playa para ampliar la capacidad del complejo.

El Dique Punta Negra se convirtió en el epicentro del turismo sanjuanino y las actividades náuticas son las grandes protagonistas de la temporada. Con temperaturas que invitan al agua y un paisaje imponente, cada fin de semana son más los visitantes que se acercan para remar en kayak o practicar stand up paddle (SUP).

Según datos relevados, el alquiler de kayak o SUP se ubica en torno a los $10.000 por persona la hora, y la demanda no para de crecer desde septiembre. “La gente ya está copando la zona cada fin de semana”, señaló el director del área, José María Ginestar.

La afluencia de turistas llevó a las autoridades a preparar una nueva playa, ubicada hacia el Este del embarcadero, entre ese punto y el mirador número seis, para descongestionar el sector actual y ampliar el espacio recreativo.

Además, se trabaja en otros proyectos complementarios, como el Parque Bahía, un nuevo espacio concesionado frente al embarcadero, al que se podrá acceder solo por medios acuáticos. Ginestar adelantó que el lugar “ya tiene la documentación casi completa” y podría estar operativo este verano.

El auge del turismo también obligó a ordenar el comercio en la zona, por lo que se implementará un sistema de permisos gratuitos para vendedores y prestadores de servicios. Los permisos se dividirán en tres niveles: concesiones (para paradores), permisos precarios (para alquiler de sillitas o sombrillas) y autorizaciones simples (para venta ambulante).

