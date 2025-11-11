Este jueves se conocerá al nuevo Fiscal General de la Corte

También participaron los presidentes de los bloques: Juan de la Cruz Córdoba (Producción y Trabajo), Luis Rueda (Bloquista), Mario Herrero (San Juan Vuelve–PTP), Alejandra Leonardo (UCR), Gustavo Usín (Actuar), Fernando Patinella (La Libertad Avanza–ADN), Gabriel Sánchez (San Juan Te Quiero), Juan Carlos Quiroga Moyano (Justicialista), Leopoldo Soler (Mejor Nosotros) y Marta Gramajo (Crecer).

Elección del nuevo Fiscal General

Uno de los temas más relevantes que se tratarán este jueves será la comunicación oficial del Consejo de la Magistratura, mediante la cual se remitió la terna de candidatos para cubrir el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia.

Los postulantes son los doctores Guillermo Francisco Baigorri, Rolando Aníbal Lozano y Matías Senatore.

La elección, que se llevará a cabo en el recinto legislativo, marcará un paso institucional clave en la renovación del máximo órgano judicial de la provincia tras la muerte de Eduardo Quatroppani.

Otros temas destacados de la sesión

Además de la votación del Fiscal General, los legisladores tratarán una serie de proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan: