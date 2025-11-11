Alerta por Roblox: San Juan ya limita su uso en computadoras escolares

A nivel nacional, la preocupación no es nueva. En los últimos meses se registraron casos en Río Negro y Santa Fe, donde niños y niñas habrían sido contactados por adultos desconocidos a través de la plataforma, lo que encendió las alertas de especialistas y organismos dedicados a la protección de menores en entornos digitales.

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma de juegos en línea que reúne miles de experiencias creadas por usuarios. Cada jugador accede con un avatar y puede interactuar con otros participantes en entornos virtuales. Durante la pandemia, se convirtió en una de las aplicaciones más populares entre preadolescentes y adolescentes.

De acuerdo con un informe de Grooming LATAM (2024), basado en más de 17.000 encuestas a niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años, Roblox ocupa el cuarto lugar entre las plataformas más utilizadas por ese grupo etario, detrás de WhatsApp, TikTok e Instagram. A nivel global, suma 350 millones de usuarios activos mensuales, y cerca del 40% son menores de 12 años.