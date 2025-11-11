"
Alerta por Roblox: San Juan ya limita su uso en computadoras escolares

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que la plataforma ya estaba bloqueada en los equipos entregados a los alumnos de la provincia.

Por Marcela Silva

El reciente anuncio del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires sobre el bloqueo del acceso a Roblox en las redes escolares reavivó el debate sobre la seguridad digital en las infancias. En San Juan, sin embargo, la medida ya estaba en marcha.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó a sanjuan8.com que la plataforma “ya se encuentra bloqueada desde hace tiempo” en los pisos tecnológicos de las instituciones educativas. “Ningún niño puede instalar ese juego en las computadoras escolares. Si lo tienen en sus celulares, ahí el control corresponde a cada familia”, explicó.

Además, el ministerio sanjuanino anunció que durante la jornada del miércoles 12 de noviembre se trabajará junto a los gabinetes escolares en prevención, acompañamiento y detección temprana de riesgos vinculados al uso de plataformas en línea.

A nivel nacional, la preocupación no es nueva. En los últimos meses se registraron casos en Río Negro y Santa Fe, donde niños y niñas habrían sido contactados por adultos desconocidos a través de la plataforma, lo que encendió las alertas de especialistas y organismos dedicados a la protección de menores en entornos digitales.

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma de juegos en línea que reúne miles de experiencias creadas por usuarios. Cada jugador accede con un avatar y puede interactuar con otros participantes en entornos virtuales. Durante la pandemia, se convirtió en una de las aplicaciones más populares entre preadolescentes y adolescentes.

De acuerdo con un informe de Grooming LATAM (2024), basado en más de 17.000 encuestas a niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años, Roblox ocupa el cuarto lugar entre las plataformas más utilizadas por ese grupo etario, detrás de WhatsApp, TikTok e Instagram. A nivel global, suma 350 millones de usuarios activos mensuales, y cerca del 40% son menores de 12 años.

