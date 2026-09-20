San Martín volvió a ganar y se metió otra vez en zona de Reducido

Fotos: Adrian Carrizo

El 1-0 desató el festejo en Concepción y premió al equipo que había hecho más por quedarse con la ventaja.

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San Martín mantuvo el control después del descanso y rápidamente encontró el segundo. A los 7 minutos del complemento, Nazareno Fúnez ingresó al área y recibió una falta, por lo que el árbitro sancionó penal.

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El delantero tomó la responsabilidad y no falló. Fúnez definió ante Fulvio y puso el 2-0, un resultado que le permitió al Verdinegro jugar con mayor tranquilidad durante el tramo final.

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Colegiales intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones claras.

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San Martín administró la ventaja, mantuvo el arco en cero y cerró un partido sólido, especialmente teniendo en cuenta las condiciones que presentó la jornada por las fuertes ráfagas.

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La victoria tuvo un valor especial para San Martín después de los últimos dos partidos.

El equipo había construido una racha de siete fechas sin perder, con cuatro triunfos consecutivos que lo llevaron a escalar posiciones, pero luego cayó ante Quilmes y empató frente a Tristán Suárez.

Este domingo volvió a sumar de a tres y recuperó terreno en un momento importante del campeonato.

Fotos: Adrian Carrizo

Con los tres puntos, San Martín llegó a 45 unidades y quedó sexto, nuevamente dentro de la zona de clasificación al Reducido.

Fotos: Adrian Carrizo

La pelea por el ascenso todavía tiene varios capítulos por delante, pero el Verdinegro dio un paso importante para mantenerse entre los equipos que buscan llegar a la definición.

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Antes del comienzo del partido hubo un momento especial en el Hilario Sánchez. Sebastián “Pulpito” González fue homenajeado por sus 150 partidos con la camiseta de San Martín.

El mediocampista recibió una plaqueta por la marca alcanzada y estuvo acompañado por su esposa y su hija durante el reconocimiento, que fue acompañado por los aplausos de todo el estadio.