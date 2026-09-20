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San Martín volvió a ganar y se metió otra vez en zona de Reducido

El Verdinegro derrotó 2-0 a Colegiales en el Hilario Sánchez por la fecha 30 de la Primera Nacional. Dante Álvarez abrió el partido y Nazareno Fúnez, de penal, marcó el segundo. Con el triunfo, San Martín llegó a los 45 puntos y quedó sexto.

San Martín recuperó la sonrisa justo cuando más lo necesitaba. En una tarde complicada por el fuerte viento Zonda, el Verdinegro se impuso 2-0 ante Colegiales en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez y volvió a meterse de lleno en la pelea por el Reducido de la Primera Nacional.

Fotos: Adrian Carrizo

Fotos: Adrian Carrizo

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli fue superior durante buena parte del encuentro, manejó la pelota y prácticamente no sufrió frente a un Colegiales que no consiguió encontrar los caminos para inquietarlo.

El primer golpe llegó a los 37 minutos del primer tiempo. Después de una jugada con varios rebotes dentro del área y un remate de Federico Murillo que había dado en el travesaño, la pelota quedó viva y Dante Álvarez apareció para sacar un remate que terminó contra un palo.

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Fotos: Adrian Carrizo

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El 1-0 desató el festejo en Concepción y premió al equipo que había hecho más por quedarse con la ventaja.

Fotos: Adrian Carrizo

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San Martín mantuvo el control después del descanso y rápidamente encontró el segundo. A los 7 minutos del complemento, Nazareno Fúnez ingresó al área y recibió una falta, por lo que el árbitro sancionó penal.

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El delantero tomó la responsabilidad y no falló. Fúnez definió ante Fulvio y puso el 2-0, un resultado que le permitió al Verdinegro jugar con mayor tranquilidad durante el tramo final.

Fotos: Adrian Carrizo

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Colegiales intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones claras.

Fotos: Adrian Carrizo

Fotos: Adrian Carrizo

San Martín administró la ventaja, mantuvo el arco en cero y cerró un partido sólido, especialmente teniendo en cuenta las condiciones que presentó la jornada por las fuertes ráfagas.

Fotos: Adrian Carrizo

Fotos: Adrian Carrizo

La victoria tuvo un valor especial para San Martín después de los últimos dos partidos.

El equipo había construido una racha de siete fechas sin perder, con cuatro triunfos consecutivos que lo llevaron a escalar posiciones, pero luego cayó ante Quilmes y empató frente a Tristán Suárez.

Este domingo volvió a sumar de a tres y recuperó terreno en un momento importante del campeonato.

Fotos: Adrian Carrizo

Fotos: Adrian Carrizo

Con los tres puntos, San Martín llegó a 45 unidades y quedó sexto, nuevamente dentro de la zona de clasificación al Reducido.

Fotos: Adrian Carrizo

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La pelea por el ascenso todavía tiene varios capítulos por delante, pero el Verdinegro dio un paso importante para mantenerse entre los equipos que buscan llegar a la definición.

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Antes del comienzo del partido hubo un momento especial en el Hilario Sánchez. Sebastián “Pulpito” González fue homenajeado por sus 150 partidos con la camiseta de San Martín.

El mediocampista recibió una plaqueta por la marca alcanzada y estuvo acompañado por su esposa y su hija durante el reconocimiento, que fue acompañado por los aplausos de todo el estadio.

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