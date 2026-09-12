San Martín de San Juan no pudo prolongar su buen momento en la Primera Nacional y cayó por 1 a 0 ante Quilmes, por la fecha 29 del campeonato. El Verdinegro, que venía de tres victorias y un empate en sus últimas cuatro presentaciones, sufrió un duro golpe en su visita al estadio Centenario Ciudad de Quilmes.
San Martín perdió su "aura" y cayó ante Quilmes por 1 a 0
El Verdinegro perdió ante el Cervecero en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Agustín Bindella marca de tiro libre a los 4 minutos del segundo tiempo.