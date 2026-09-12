"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

San Martín perdió su "aura" y cayó ante Quilmes por 1 a 0

El Verdinegro perdió ante el Cervecero en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Agustín Bindella marca de tiro libre a los 4 minutos del segundo tiempo.

San Martín de San Juan no pudo prolongar su buen momento en la Primera Nacional y cayó por 1 a 0 ante Quilmes, por la fecha 29 del campeonato. El Verdinegro, que venía de tres victorias y un empate en sus últimas cuatro presentaciones, sufrió un duro golpe en su visita al estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

El único gol del partido llegó a los cuatro minutos del segundo tiempo. Agustín Bindella se hizo cargo de un tiro libre y sacó un potente remate que sorprendió al arquero Sebastián Díaz Robles para poner en ventaja al conjunto local.

El tanto terminó siendo suficiente para que Quilmes se quedara con los tres puntos y frenara el envión que traía el equipo sanjuanino. San Martín había llegado a este encuentro después de vencer 3 a 2 a Midland y con una racha de resultados que le había permitido recuperar confianza en el torneo.

Te puede interesar...

Bindella, autor del único gol de la tarde, fue elegido como la figura del encuentro, mientras que Martín Vallejos también tuvo una actuación destacada en la defensa del conjunto cervecero.

Alejandro Schiapparelli dispuso para San Martín a Sebastián Díaz Robles en el arco; Mauro Osores y Facundo Nadalín en defensa; Dante Álvarez, Diego Mercado, Manuel Cocca y Guillermo Acosta en la mitad de cancha; y Nicolás Iachetti, Genaro Rossi, Sebastián González y Franco Coronel en el ataque.

Del lado de Quilmes, Emanuel Trípodi apostó por Gonzalo Marinelli; Lucas Romeo, Agustín Bindella, Agustín Ortega y Joaquín Novillo; Juan Yangali, Ramiro Martínez, Gonzalo Vega, Axel Batista y Ulises Vera; mientras que Aarón Spetale fue el delantero.

Ahora, el Verdinegro deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en la próxima fecha. San Martín volverá a jugar como local ante Tristán Suárez en el estadio 27 de Septiembre, donde buscará recuperarse de la derrota y volver a sumar de a tres.

Temas

Te puede interesar