San Martín perdió su "aura" y cayó ante Quilmes por 1 a 0

Bindella, autor del único gol de la tarde, fue elegido como la figura del encuentro, mientras que Martín Vallejos también tuvo una actuación destacada en la defensa del conjunto cervecero.

Alejandro Schiapparelli dispuso para San Martín a Sebastián Díaz Robles en el arco; Mauro Osores y Facundo Nadalín en defensa; Dante Álvarez, Diego Mercado, Manuel Cocca y Guillermo Acosta en la mitad de cancha; y Nicolás Iachetti, Genaro Rossi, Sebastián González y Franco Coronel en el ataque.

Del lado de Quilmes, Emanuel Trípodi apostó por Gonzalo Marinelli; Lucas Romeo, Agustín Bindella, Agustín Ortega y Joaquín Novillo; Juan Yangali, Ramiro Martínez, Gonzalo Vega, Axel Batista y Ulises Vera; mientras que Aarón Spetale fue el delantero.

Ahora, el Verdinegro deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en la próxima fecha. San Martín volverá a jugar como local ante Tristán Suárez en el estadio 27 de Septiembre, donde buscará recuperarse de la derrota y volver a sumar de a tres.