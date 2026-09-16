San Martín igualó ante Tristán Suárez y sigue apuntando al Reducido

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San Martín adelantó sus líneas, se instaló durante varios minutos en campo de Tristán Suárez y comenzó a generar presión sobre el arco visitante.

El equipo sanjuanino tuvo mayor control territorial y buscó romper el cero, aunque volvió a encontrarse con una dificultad que lo acompañó durante toda la tarde: la falta de eficacia para transformar el dominio en gol.

Una de las acciones más discutidas llegó justamente durante ese tramo.

Una pelota terminó cerca de la línea de gol y los jugadores de San Martín reclamaron que el arquero de Tristán Suárez la había despejado desde adentro, entendiendo que había cruzado completamente la línea. El árbitro, sin embargo, no convalidó el tanto y el partido continuó 0-0.

La jugada generó el reclamo del banco y de los futbolistas locales, pero el marcador permaneció sin modificaciones.

Tristán Suárez llegó a Concepción como uno de los protagonistas de la parte alta de la Zona B, mientras que San Martín necesitaba recuperarse después de la derrota ante Quilmes.

El empate le permitió al Verdinegro sumar, pero también dejó la sensación de que dejó pasar una oportunidad en casa para acercarse a los puestos de arriba.

Ahora, San Martín deberá enfocarse en las próximas fechas para seguir acumulando puntos y sostener su pelea por entrar al Reducido, el camino hacia el segundo ascenso a Primera.