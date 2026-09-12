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San Martín visita a Quilmes con la ilusión estirar la racha

El Verdinegro se enfrenta este sábado desde las 17 a Quilmes por la fecha 29 del torneo. El equipo sanjuanino llega en levantada tras vencer a Midland y buscará sumar nuevamente fuera de casa.

San Martín afrotna este sábado un nuevo desafío en la Primera Nacional. El Verdinegro visitará a Quilmes desde las 17, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, por la fecha 29 del campeonato, con el objetivo de prolongar el buen momento que atraviesa en las últimas jornadas.

El equipo sanjuanino llega con el ánimo en alto después de conseguir una importante victoria por 3 a 2 frente a Midland en la fecha anterior. En sus últimas cuatro presentaciones, San Martín consiguió tres triunfos y un empate, una racha que le permitió recuperar confianza y llegar al compromiso ante Quilmes con buenas sensaciones.

Además, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico verdinegro mostró efectividad en ataque durante este tramo del campeonato: marcó ocho goles y recibió apenas tres en sus últimas cuatro presentaciones.

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Del otro lado estará Quilmes, que necesita recuperarse luego de la derrota por 1 a 0 ante Nueva Chicago. El Cervecero acumula en sus últimas cuatro fechas una victoria, dos derrotas y un empate, con cuatro goles a favor y cuatro en contra.

Un antecedente favorable para el Verdinegro

San Martín y Quilmes tienen un historial reciente parejo, aunque el conjunto sanjuanino logró imponerse en el último enfrentamiento. Por la primera rueda del campeonato, el 25 de abril, el Verdinegro se quedó con la victoria por 1 a 0.

En los últimos cinco cruces por el torneo no hubo empates: Quilmes ganó dos y San Martín consiguió tres triunfos.

Con ese antecedente y la actualidad que atraviesa el equipo sanjuanino, el Verdinegro buscará volver a sumar de a tres y continuar escalando en la competencia.

El encuentro será arbitrado por Adrián Franklin.

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