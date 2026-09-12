San Martín afrotna este sábado un nuevo desafío en la Primera Nacional. El Verdinegro visitará a Quilmes desde las 17, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, por la fecha 29 del campeonato, con el objetivo de prolongar el buen momento que atraviesa en las últimas jornadas.
San Martín visita a Quilmes con la ilusión estirar la racha
El Verdinegro se enfrenta este sábado desde las 17 a Quilmes por la fecha 29 del torneo. El equipo sanjuanino llega en levantada tras vencer a Midland y buscará sumar nuevamente fuera de casa.