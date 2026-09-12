San Martín visita a Quilmes con la ilusión estirar la racha

Del otro lado estará Quilmes, que necesita recuperarse luego de la derrota por 1 a 0 ante Nueva Chicago. El Cervecero acumula en sus últimas cuatro fechas una victoria, dos derrotas y un empate, con cuatro goles a favor y cuatro en contra.

Un antecedente favorable para el Verdinegro

San Martín y Quilmes tienen un historial reciente parejo, aunque el conjunto sanjuanino logró imponerse en el último enfrentamiento. Por la primera rueda del campeonato, el 25 de abril, el Verdinegro se quedó con la victoria por 1 a 0.

En los últimos cinco cruces por el torneo no hubo empates: Quilmes ganó dos y San Martín consiguió tres triunfos.

Con ese antecedente y la actualidad que atraviesa el equipo sanjuanino, el Verdinegro buscará volver a sumar de a tres y continuar escalando en la competencia.

El encuentro será arbitrado por Adrián Franklin.