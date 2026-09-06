San Martín de San Juan protagonizó una remontada de película este domingo en el Estadio Hilario Sánchez. El Verdinegro derrotó 3-2 a Ferrocarril Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional y consiguió tres puntos fundamentales para volver a meterse en zona de clasificación al Reducido.
San Martín remontó un partidazo ante Midland y acaricia el Reducido
El Verdinegro venció 3-2 a Midland en el Hilario Sánchez por la fecha 28 de la Primera Nacional. Estuvo abajo en el marcador durante el segundo tiempo, pero reaccionó en el tramo final y consiguió el triunfo en el segundo minuto de descuento.