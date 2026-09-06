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San Martín remontó un partidazo ante Midland y acaricia el Reducido

El Verdinegro venció 3-2 a Midland en el Hilario Sánchez por la fecha 28 de la Primera Nacional. Estuvo abajo en el marcador durante el segundo tiempo, pero reaccionó en el tramo final y consiguió el triunfo en el segundo minuto de descuento.

San Martín de San Juan protagonizó una remontada de película este domingo en el Estadio Hilario Sánchez. El Verdinegro derrotó 3-2 a Ferrocarril Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional y consiguió tres puntos fundamentales para volver a meterse en zona de clasificación al Reducido.

El equipo dirigido por Schiaparelli comenzó mejor y encontró la ventaja a los 12 minutos. Genaro Rossi envió un centro preciso y Sebastián González apareció de cabeza para marcar el 1-0.

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Con la ventaja, San Martín controló buena parte de la primera etapa y se fue al descanso arriba en el marcador.

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Pero Midland salió decidido en el complemento y consiguió rápidamente el empate. Matías Flores, después de una buena acción de Andrada, apareció para poner el 1-1 y cambiar completamente el desarrollo del encuentro.

El partido se volvió cuesta arriba para el Verdinegro y, cuando faltaban pocos minutos, Midland volvió a golpear. Marcos Rosetti recibió por derecha y sacó un zurdazo al ángulo de Díaz Robles para poner el 2-1.

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San Martín no se rindió y encontró la igualdad a los siete minutos del final. Tras un córner, Cocca fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Luciano Ferreyra se hizo cargo de la ejecución y marcó el 2-2.

El empate empujó al Verdinegro a buscar el triunfo hasta el último instante. Y el premio llegó en el segundo minuto de descuento.

Tras un despeje de la defensa de Midland, Dante Álvarez tomó la pelota y sacó un zurdazo que terminó en el fondo del arco para desatar la locura en Concepción.

El 3-2 definitivo le permitió a San Martín quedarse con tres puntos pesados, cortar con cualquier especulación y volver a instalarse en la zona de clasificación cuando el campeonato entra en una etapa decisiva.

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