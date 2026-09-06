San Martín remontó un partidazo ante Midland y acaricia el Reducido

Pero Midland salió decidido en el complemento y consiguió rápidamente el empate. Matías Flores, después de una buena acción de Andrada, apareció para poner el 1-1 y cambiar completamente el desarrollo del encuentro.

El partido se volvió cuesta arriba para el Verdinegro y, cuando faltaban pocos minutos, Midland volvió a golpear. Marcos Rosetti recibió por derecha y sacó un zurdazo al ángulo de Díaz Robles para poner el 2-1.

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San Martín no se rindió y encontró la igualdad a los siete minutos del final. Tras un córner, Cocca fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Luciano Ferreyra se hizo cargo de la ejecución y marcó el 2-2.

"Leonel Álvarez"



Por el gol del jugador de San Martín de San Juan ante Midland que hizo explotar a todo el estadio. pic.twitter.com/SFfmv9amdJ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 6, 2026

El empate empujó al Verdinegro a buscar el triunfo hasta el último instante. Y el premio llegó en el segundo minuto de descuento.

Tras un despeje de la defensa de Midland, Dante Álvarez tomó la pelota y sacó un zurdazo que terminó en el fondo del arco para desatar la locura en Concepción.

El 3-2 definitivo le permitió a San Martín quedarse con tres puntos pesados, cortar con cualquier especulación y volver a instalarse en la zona de clasificación cuando el campeonato entra en una etapa decisiva.