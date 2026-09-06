San Martín le ganó 3-2 a Midland

Para el encuentro de este domingo, el cuerpo técnico citó a Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Hernán Zuliani, Mauro Osores, Manuel Cocca, Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Facundo Nadalín, Dante Álvarez y Nicolás Pelaitay.

La lista se completa con Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Rodrigo Nieva y Genaro Rossi.

Un septiembre cargado

El partido frente a Midland será apenas el comienzo de una seguidilla exigente. El próximo sábado 12, San Martín visitará a Quilmes desde las 17, mientras que el miércoles 16 volverá a jugar como local ante Tristán Suárez.

Luego llegará otro compromiso en casa frente a Colegiales y posteriormente deberá visitar a Patronato. La agenda continuará con Almagro, nuevamente como local, en el comienzo de octubre.

El calendario le plantea al Verdinegro varios partidos en pocas semanas y una oportunidad para sostener la remontada en un momento determinante de la Primera Nacional 2026.