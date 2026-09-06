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San Martín le ganó 3-2 a Midland

El Verdinegro juega este domingo desde las 15.30 ante Ferrocarril Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional. Llega después de tres victorias consecutivas y con una agenda cargada por delante.

San Martín de San Juan vuelve a jugar este domingo y tendrá una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo su presente en la Primera Nacional. El Verdinegro recibirá a Ferrocarril Midland desde las 15.30, por la fecha 28 de la Zona B, en un partido importante de cara al tramo decisivo del campeonato. El encuentro tendrá como árbitro a Carlos Córdoba.

El equipo sanjuanino llega con el ánimo en alto después de conseguir tres victorias consecutivas. Primero derrotó 3-1 a Gimnasia y Tiro, luego venció 1-0 a Nueva Chicago y viene de conseguir otro triunfo por 1-0, esta vez frente a Atlanta como visitante.

Con esa racha, el Verdinegro buscará hacerse fuerte nuevamente y sumar tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de clasificación al Reducido.

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Para el encuentro de este domingo, el cuerpo técnico citó a Sebastián Díaz Robles, Lautaro Garzón, Hernán Zuliani, Mauro Osores, Manuel Cocca, Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Facundo Nadalín, Dante Álvarez y Nicolás Pelaitay.

La lista se completa con Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Rodrigo Nieva y Genaro Rossi.

Un septiembre cargado

El partido frente a Midland será apenas el comienzo de una seguidilla exigente. El próximo sábado 12, San Martín visitará a Quilmes desde las 17, mientras que el miércoles 16 volverá a jugar como local ante Tristán Suárez.

Luego llegará otro compromiso en casa frente a Colegiales y posteriormente deberá visitar a Patronato. La agenda continuará con Almagro, nuevamente como local, en el comienzo de octubre.

El calendario le plantea al Verdinegro varios partidos en pocas semanas y una oportunidad para sostener la remontada en un momento determinante de la Primera Nacional 2026.

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