San Martín de San Juan vuelve a jugar este domingo y tendrá una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo su presente en la Primera Nacional. El Verdinegro recibirá a Ferrocarril Midland desde las 15.30, por la fecha 28 de la Zona B, en un partido importante de cara al tramo decisivo del campeonato. El encuentro tendrá como árbitro a Carlos Córdoba.
San Martín le ganó 3-2 a Midland
El Verdinegro juega este domingo desde las 15.30 ante Ferrocarril Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional. Llega después de tres victorias consecutivas y con una agenda cargada por delante.