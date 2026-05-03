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San Martín visita a Colegiales, con envión de dos victorias seguidas en busca del reducido

El verdinegro visita este domingo a Colegiales en Munro desde las 15, por la fecha 12 de la Primera Nacional. El Verdinegro llega con dos victorias consecutivas bajo la conducción de Schiapparelli y apunta a meterse en zona de Reducido.

San Martín tiene el envión y quiere aprovecharlo. Este domingo desde las 15 horas visita a Colegiales en Munro en busca de su tercera victoria consecutiva, lo que lo dejaría aún más cerca de la zona de Reducido en la Zona B de la Primera Nacional.

La llegada del Gringo Schiapparelli al banco sanjuanino cambió el panorama de manera casi inmediata. Las victorias ante Midland y Quilmes llevaron al Verdinegro hasta la novena posición de la Zona B, a un paso del Reducido que es el primer gran objetivo de la temporada. El cambio no fue solo anímico: tácticamente, el equipo abandonó la línea de tres defensores, volvió a los cuatro en el fondo, se ordenó mejor en el mediocampo y encontró en la dupla Funez-Iachetti la sociedad ofensiva que mejor le funcionó hasta ahora.

Para este domingo, San Martín no presentaría mayores variantes. La duda pasa por el mediocampo, donde Hachen o Monje disputarían un lugar. El equipo probable sería: Díaz Roble; Nadalín, Aguilera, Cocca y Zuliani; Jaurena, Pelaitay, Hachen o Monje y Seba González; Funez e Iachetti. El árbitro del partido será Joaquín Gil.

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Colegiales, por su parte, llega en una situación complicada. Es uno de los ascendidos a la categoría y se encuentra en zona de descenso con apenas 9 puntos en 10 partidos, solo dos victorias y cinco derrotas. Viene de dos empates consecutivos ante Temperley y Nueva Chicago, y de local siente la obligación de sumar de a tres. Su técnico Leonardo Fernández no podrá contar con el delantero Mateo Mamani, de 23 años, quien sufrió una fractura del tercio distal de la clavícula izquierda y deberá ser operado en los próximos días.

El equipo probable del Tricolor: Di Fulvio; Malagueño, Rivero, Ortiz e Insúa; L. González, Marín, Trinidad y Castillo; Monserrat y Albertengo. El partido se podrá seguir en vivo por LPF.play, la plataforma de streaming de AFA para la Primera Nacional.

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