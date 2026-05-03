San Martín tiene el envión y quiere aprovecharlo. Este domingo desde las 15 horas visita a Colegiales en Munro en busca de su tercera victoria consecutiva, lo que lo dejaría aún más cerca de la zona de Reducido en la Zona B de la Primera Nacional.
San Martín visita a Colegiales, con envión de dos victorias seguidas en busca del reducido
El verdinegro visita este domingo a Colegiales en Munro desde las 15, por la fecha 12 de la Primera Nacional. El Verdinegro llega con dos victorias consecutivas bajo la conducción de Schiapparelli y apunta a meterse en zona de Reducido.