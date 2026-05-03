San Martín visita a Colegiales, con envión de dos victorias seguidas en busca del reducido

La llegada del Gringo Schiapparelli al banco sanjuanino cambió el panorama de manera casi inmediata. Las victorias ante Midland y Quilmes llevaron al Verdinegro hasta la novena posición de la Zona B, a un paso del Reducido que es el primer gran objetivo de la temporada. El cambio no fue solo anímico: tácticamente, el equipo abandonó la línea de tres defensores, volvió a los cuatro en el fondo, se ordenó mejor en el mediocampo y encontró en la dupla Funez-Iachetti la sociedad ofensiva que mejor le funcionó hasta ahora.

Para este domingo, San Martín no presentaría mayores variantes. La duda pasa por el mediocampo, donde Hachen o Monje disputarían un lugar. El equipo probable sería: Díaz Roble; Nadalín, Aguilera, Cocca y Zuliani; Jaurena, Pelaitay, Hachen o Monje y Seba González; Funez e Iachetti. El árbitro del partido será Joaquín Gil.