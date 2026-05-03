San Juan 8 > Policiales > Detuvieron

Cinco veces el límite permitido: detuvieron a un conductor que manejaba ebrio

Un conductor fue detenido en Caucete tras arrojar 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, cinco veces el límite permitido. Los efectivos lo interceptaron mientras atendían un choque con dos heridos de gravedad.

Un hombre terminó detenido en Caucete después de que la Policía lo interceptara conduciendo con 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, cinco veces por encima del máximo permitido por ley, que es de 0,5 gramos.

El episodio comenzó con otro hecho: un choque entre un automóvil y una motocicleta en la esquina de calles Juan José Bustos y Paula Sarmiento, en el que dos ocupantes de la moto resultaron heridos de gravedad. Mientras los efectivos trabajaban en el lugar —cortando el tránsito, asistiendo a los heridos y coordinando el retiro de los vehículos siniestrados— detectaron a un automovilista que circulaba a alta velocidad y sin respetar las indicaciones policiales.

Al notar que el conductor intentaba eludir el control, los agentes le ordenaron que estacionara. El test de alcoholemia confirmó lo que ya era evidente por su comportamiento al volante: 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que quintuplica el límite legal.

El hombre fue detenido por la infracción cometida y por el riesgo que representaba para su propia integridad y la de terceros.

