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San Martín ganó con lo justo y Zuliani fue el héroe ante Quilmes

El Verdinegro se impuso 1-0 con un gol en el primer tiempo y se quedó con tres puntos claves.

San Martín logró un valioso triunfo por 1-0 frente a Quilmes Atlético Club en el estadio Estadio 27 de Septiembre, en el marco de la fecha 11 de la Primera Nacional.

El único gol del encuentro llegó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Hernán Zuliani aprovechó una jugada para sacar un remate preciso que terminó en el fondo de la red y le dio la ventaja definitiva al equipo sanjuanino.

El defensor no solo fue clave por el tanto, sino que además tuvo un rendimiento destacado a lo largo del partido, consolidándose como una de las figuras. También sobresalió Federico Murillo, quien aportó solidez en la última línea y fue fundamental en la contención del rival.

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El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli se plantó con un esquema 4-3-3, con Sebastián Díaz Robles en el arco; Federico Murillo, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca y el propio Zuliani en defensa; Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay y Sebastián Jaurena en el mediocampo; y Sebastián González, Nazareno Funez y Nicolás Iachetti en la ofensiva.

Por su parte, el conjunto conducido por Leandro Gracián dispuso un 4-4-2, con Joaquín Canadell en el arco; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde y Thomas Ortega en defensa; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista y Ramiro Luna en el mediocampo; y Agustín Lavezzi junto a Alexis Domínguez en ataque.

Con este resultado, San Martín suma confianza de cara a la próxima fecha, cuando deberá visitar a Colegiales, mientras que Quilmes buscará recuperarse como local frente a Chacarita Juniors.

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