San Martín ganó con lo justo y Zuliani fue el héroe ante Quilmes

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli se plantó con un esquema 4-3-3, con Sebastián Díaz Robles en el arco; Federico Murillo, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca y el propio Zuliani en defensa; Gabriel Hachen, Nicolás Pelaitay y Sebastián Jaurena en el mediocampo; y Sebastián González, Nazareno Funez y Nicolás Iachetti en la ofensiva.
Por su parte, el conjunto conducido por Leandro Gracián dispuso un 4-4-2, con Joaquín Canadell en el arco; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde y Thomas Ortega en defensa; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista y Ramiro Luna en el mediocampo; y Agustín Lavezzi junto a Alexis Domínguez en ataque.
Con este resultado, San Martín suma confianza de cara a la próxima fecha, cuando deberá visitar a Colegiales, mientras que Quilmes buscará recuperarse como local frente a Chacarita Juniors.