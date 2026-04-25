San Martín ganó con lo justo y Zuliani fue el héroe ante Quilmes

El único gol del encuentro llegó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Hernán Zuliani aprovechó una jugada para sacar un remate preciso que terminó en el fondo de la red y le dio la ventaja definitiva al equipo sanjuanino.

El defensor no solo fue clave por el tanto, sino que además tuvo un rendimiento destacado a lo largo del partido, consolidándose como una de las figuras. También sobresalió Federico Murillo, quien aportó solidez en la última línea y fue fundamental en la contención del rival.