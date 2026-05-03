Nueva terapia para gliomas en Argentina: un avance tras 20 años

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, está disponible en Argentina un inhibidor de las enzimas IDH1 e IDH2 mutadas, para pacientes diagnosticados con glioma difuso de bajo grado que hayan sido sometidos a una intervención quirúrgica previa.

image

Se trata de la primera innovación en el tratamiento de gliomas de bajo grado con mutación IDH en dos décadas, lo que no solo representa un avance médico y científico, sino que también brinda una nueva perspectiva para los pacientes.

El medicamento está indicado para el tratamiento del astrocitoma u oligodendroglioma de grado 2 portador de una mutación susceptible de isocitrato deshidrogenasa 1 o 2 (IDH1 o IDH2), en adultos y pacientes pediátricos a partir de 12 años de edad, después de una intervención quirúrgica. Este fármaco, conocido como Vorasidenib, actúa bloqueando las enzimas IDH1 e IDH2 mutadas, responsables de la producción de sustancias que estimulan el crecimiento de las células tumorales.

Para su autorización, la ANMAT se basó en la aprobación de autoridades de referencia, que a su vez se sustentaron en los resultados del ensayo clínico INDIGO, que demostró la eficacia y seguridad de este medicamento como terapia dirigida en el tratamiento de gliomas difusos de grado 2 con mutación de IDH.

image

Cómo fue el estudio

El estudio indicó una reducción del 61% en el riesgo de progresión de la enfermedad, asociada a un retraso en el crecimiento tumoral y una reducción del volumen del tumor. Estos resultados evidencian su contribución para aumentar el tiempo hasta la necesidad de futuras intervenciones terapéuticas, preservando la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, en el caso de la sobrevida libre de progresión, la mediana fue de 27.7 meses en el grupo de Vorasidenib, en comparación con los 11,1 meses del grupo de placebo (Hazard Ratio [HR], 0,39; Intervalo de Confianza [IC] del 95%, 0,27 a 0,56; P unilateral <0,001).

image

Aunque crece más lentamente, el glioma de bajo grado puede evolucionar hacia tumores más agresivos con el tiempo. Hasta hoy, las opciones de tratamiento se limitaban a la cirugía, radioterapia y quimioterapia, por lo que la llegada de este medicamento transforma esta realidad, aportando un tratamiento específico y personalizado para pacientes con mutaciones en IDH, lo que permite una supervivencia con mayor calidad.

Gracias a su eficacia clínicamente significativa, esta medicación ofrece una nueva ventana terapéutica que permite postergar el uso de terapias convencionales (quimioterapia y radioterapia), reduciendo la carga de toxicidad para el paciente en las primeras etapas de la enfermedad. Además, está disponible en comprimidos de uso diario, permitiendo que los pacientes gestionen activamente su enfermedad junto a un equipo médico calificado que los oriente en los pasos a seguir.

La opinión de un especialista

"El glioma es el tumor más común del cerebro y, una vez identificado, el tratamiento comienza con la cirugía, intentando extirpar lo máximo posible de una manera segura. Esto dependerá del tamaño y la ubicación del tumor. Los síntomas pueden variar entre los pacientes, ya que ocurren por la presencia del tumor en el cerebro, alterando la función del área afectada. Además, los síntomas pueden ser diferentes dependiendo del tipo de tumor y de la velocidad de crecimiento", afirmó el neuro-oncólogo Elias Ortega Chahla.

Entre los síntomas más comunes se encuentran las convulsiones, alteraciones en la función mental, dificultades en el habla, debilidad o entumecimiento en una o más partes del cuerpo, como dedos, piernas o incluso un lado de la cara; dolores de cabeza, náuseas y vómitos.

"Son síntomas comunes, pero que deben ser investigados con la ayuda de estudios de imagen, principalmente la resonancia magnética", señaló el médico, quien integra el staff de la Unidad de Neuro-Oncología del Instituto Ángel H. Roffo de la Universidad de Buenos Aires y es miembro del Grupo Argentino de Investigación de Neuro-Oncología.

image

"Además, es fundamental obtener el perfil molecular/genético para la evaluación de IDH y, de esta manera, poder clasificar el glioma, según las recomendaciones de la OMS. Saber el nombre y el apellido de la enfermedad ayuda al equipo multidisciplinario a planificar la mejor estrategia de tratamiento y seguimiento", explicó el especialista.

Finalmente, el Dr. Chahla indicó: "El glioma es un tipo de cáncer con características muy particulares. Afecta con frecuencia a personas de entre 30 y 40 años, en una etapa crucial de sus vidas: muchos tienen hijos pequeños y están en pleno desarrollo de sus carreras profesionales. Por eso, el diagnóstico resulta especialmente devastador. Sin embargo, la aparición de nuevos tratamientos dirigidos abre una puerta a la esperanza para los pacientes y sus familias. Estamos ante un verdadero cambio de paradigma tras casi 25 años sin avances significativos."