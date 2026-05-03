En menos de diez minutos, Nicolás Carpio Sánchez, de 35 años, protagonizó una secuencia delictiva en pleno centro de Capital que terminó con su aprehensión gracias a la intervención de vecinos y la captura en cámaras de seguridad. El Fuero de Flagrancia lo condenó a 1 año y 10 meses de prisión efectiva. Por ser reincidente, regresa al Penal de Chimbas.
Robó en un auto, intentó otro asalto y amenazó con apuñalar a un testigo
Nicolás Carpio Sánchez, de 35 años, fue condenado a 1 año y 10 meses de prisión efectiva tras cometer un hurto y un intento de robo en Capital el 30 de abril. Al ser interceptado por vecinos, amenazó con apuñalar a un joven. Es reincidente y regresa al Penal de Chimbas.