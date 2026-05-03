Robó en un auto, intentó otro asalto y amenazó con apuñalar a un testigo

Nicolás Carpio Sánchez, de 35 años, fue condenado a 1 año y 10 meses de prisión efectiva tras cometer un hurto y un intento de robo en Capital el 30 de abril. Al ser interceptado por vecinos, amenazó con apuñalar a un joven. Es reincidente y regresa al Penal de Chimbas.

En menos de diez minutos, Nicolás Carpio Sánchez, de 35 años, protagonizó una secuencia delictiva en pleno centro de Capital que terminó con su aprehensión gracias a la intervención de vecinos y la captura en cámaras de seguridad. El Fuero de Flagrancia lo condenó a 1 año y 10 meses de prisión efectiva. Por ser reincidente, regresa al Penal de Chimbas.

El hecho ocurrió el 30 de abril alrededor de las 9 horas. Carpio Sánchez primero ingresó al interior de un automóvil estacionado sin llave en la esquina de calles Caseros y Pedro Echagüe. El dueño, un comerciante de 55 años, notó el robo minutos después al advertir un operativo policial cercano y reconoció en poder del sospechoso sus zapatillas y un destornillador, que habían quedado en el vehículo.

Apenas diez minutos más tarde, el mismo sujeto intentó abrir otro automóvil estacionado en calle Caseros al 305 norte, ejerciendo fuerza sobre la puerta y causando daños visibles. Una testigo lo observó en plena maniobra. Al darse cuenta de que estaba siendo visto, Carpio Sánchez huyó, abandonando los elementos robados.

Lo que vino después fue protagonizado por los propios vecinos. Un joven salió en su búsqueda tras recibir la descripción del sospechoso y lo interceptó en calle Aberastain, entre San Luis y avenida Libertador. El acusado reaccionó de manera violenta y amenazó con apuñalarlo, aunque fue reducido tras un forcejeo. Minutos después llegaron los efectivos policiales y concretaron la aprehensión.

Toda la secuencia quedó respaldada por cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales. Carpio Sánchez fue imputado por robo en grado de tentativa en concurso real con hurto.

