Escándalo en el PAMI: descubren una red de estafas millonarias en servicios oftalmológicos

Las 5 modalidades del fraude sistemático

Los auditores del organismo, bajo la gestión de Esteban Leguízamo, detallaron los mecanismos utilizados para drenar recursos públicos:

Sobrefacturación de cristales: Se recetaban lentes básicos pero se facturaban como productos de alta graduación, llegando a cobrar $27.204 por módulos que en realidad valen $4.941 .

Servicios "fantasma": Facturación de estudios complejos, como topografías o fondos de ojo, que carecen de respaldo en la historia clínica del paciente. En algunos centros, la mitad de las órdenes eran ficticias.

Consultas infladas: Maniobras para registrar simples seguimientos como "primeras consultas", con el fin de percibir aranceles más elevados.

Conflictos de interés: Médicos que derivaban masivamente a los jubilados hacia ópticas pertenecientes a sus propios familiares directos.

Cobros indebidos al afiliado: Se exigía a los jubilados pagos extras (en algunos casos de hasta USD 1.500) por supuestas mejoras en la calidad, mientras el prestador cobraba simultáneamente el reintegro del PAMI.

Saneamiento institucional y ahorro fiscal

La actual administración vinculó estos hallazgos con un proceso de reordenamiento financiero profundo. Al asumir, la gestión detectó un déficit que escaló de los $6.000 millones en marzo a los $92.000 millones en noviembre de 2024.