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Escándalo en el PAMI: descubren una red de estafas millonarias en servicios oftalmológicos

Una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) reveló un esquema de fraude sistemático que afecta tanto a las arcas del Estado como a la salud de los afiliados.

El PAMI identificó una compleja estructura de desvíos de fondos en sus prestaciones de óptica y oftalmología. Mediante el cruce de datos de Órdenes Médicas Electrónicas (OME), las autoridades confirmaron que los patrones de irregularidades no son hechos aislados, sino maniobras replicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Rioja, según reveló Infobae.

Las 5 modalidades del fraude sistemático

Los auditores del organismo, bajo la gestión de Esteban Leguízamo, detallaron los mecanismos utilizados para drenar recursos públicos:

  • Sobrefacturación de cristales: Se recetaban lentes básicos pero se facturaban como productos de alta graduación, llegando a cobrar $27.204 por módulos que en realidad valen $4.941.

  • Servicios "fantasma": Facturación de estudios complejos, como topografías o fondos de ojo, que carecen de respaldo en la historia clínica del paciente. En algunos centros, la mitad de las órdenes eran ficticias.

  • Consultas infladas: Maniobras para registrar simples seguimientos como "primeras consultas", con el fin de percibir aranceles más elevados.

  • Conflictos de interés: Médicos que derivaban masivamente a los jubilados hacia ópticas pertenecientes a sus propios familiares directos.

  • Cobros indebidos al afiliado: Se exigía a los jubilados pagos extras (en algunos casos de hasta USD 1.500) por supuestas mejoras en la calidad, mientras el prestador cobraba simultáneamente el reintegro del PAMI.

Saneamiento institucional y ahorro fiscal

La actual administración vinculó estos hallazgos con un proceso de reordenamiento financiero profundo. Al asumir, la gestión detectó un déficit que escaló de los $6.000 millones en marzo a los $92.000 millones en noviembre de 2024.

Para contrarrestar esta situación, el organismo implementó un drástico recorte en la estructura política, eliminando el 75% de las secretarías y un tercio de las gerencias. Además, se centralizaron las compras de insumos críticos, lo que proyecta un ahorro anual de $5.000 millones solo en el rubro de higiénicos descartables.

Actualmente existen al menos seis causas judiciales activas impulsadas por la unidad fiscal especializada (UFI-PAMI). Uno de los expedientes más avanzados se tramita en Rafaela, Santa Fe, donde se solicitó el juicio oral para un médico y una farmacéutica tras rastrear emisiones de recetas apócrifas desde una misma dirección IP.

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