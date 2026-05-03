El PAMI identificó una compleja estructura de desvíos de fondos en sus prestaciones de óptica y oftalmología. Mediante el cruce de datos de Órdenes Médicas Electrónicas (OME), las autoridades confirmaron que los patrones de irregularidades no son hechos aislados, sino maniobras replicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Rioja, según reveló Infobae.
Escándalo en el PAMI: descubren una red de estafas millonarias en servicios oftalmológicos
Una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) reveló un esquema de fraude sistemático que afecta tanto a las arcas del Estado como a la salud de los afiliados.