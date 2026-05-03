La provincia despertó este domingo 3 de mayo con un amanecer típicamente otoñal: temperaturas en torno a los 10°C, rocío sobre el césped y el frío de la noche todavía presente en el ambiente. Son las 8:30 y el cielo se muestra algo nublado, aunque la mañana promete despejarse rápidamente.
Cielo despejado a la mañana y ráfagas al atardecer: el pronóstico del domingo
San Juan amanece este domingo con temperaturas de 10°C y rocío en el pasto tras una noche fría. La mañana será despejada y agradable, pero la tarde traerá ráfagas de hasta 50 km/h desde el sudeste.