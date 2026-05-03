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Cielo despejado a la mañana y ráfagas al atardecer: el pronóstico del domingo

San Juan amanece este domingo con temperaturas de 10°C y rocío en el pasto tras una noche fría. La mañana será despejada y agradable, pero la tarde traerá ráfagas de hasta 50 km/h desde el sudeste.

La provincia despertó este domingo 3 de mayo con un amanecer típicamente otoñal: temperaturas en torno a los 10°C, rocío sobre el césped y el frío de la noche todavía presente en el ambiente. Son las 8:30 y el cielo se muestra algo nublado, aunque la mañana promete despejarse rápidamente.

Según el pronóstico, la jornada tendrá un comportamiento bien marcado por franjas horarias. La mañana será la mejor parte del día: cielo despejado, temperaturas que treparán hasta los 12°C y vientos leves de entre 7 y 12 km/h desde el sur. Sin probabilidad de lluvia en ningún momento del día.

La tarde será la más cálida, con una máxima de 23°C, pero también traerá el cambio más brusco: se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h provenientes del sector sudeste, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán tenerlo en cuenta. Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse levemente y la temperatura descenderá hasta los 15°C.

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La semana que arranca mañana lunes también se presenta estable, con máximas que rondarán los 24° y 25°C entre martes y miércoles, y mínimas que no bajarán de los 8°C.

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