Cielo despejado a la mañana y ráfagas al atardecer: el pronóstico del domingo

Según el pronóstico, la jornada tendrá un comportamiento bien marcado por franjas horarias. La mañana será la mejor parte del día: cielo despejado, temperaturas que treparán hasta los 12°C y vientos leves de entre 7 y 12 km/h desde el sur. Sin probabilidad de lluvia en ningún momento del día.

La tarde será la más cálida, con una máxima de 23°C, pero también traerá el cambio más brusco: se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h provenientes del sector sudeste, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán tenerlo en cuenta. Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse levemente y la temperatura descenderá hasta los 15°C.