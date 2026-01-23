San Martín sumó a Aguilera y confirmó un amistoso ante Godoy Cruz

image

En paralelo, el Verdinegro avanza con su pretemporada y ya tiene confirmado su segundo compromiso amistoso. El equipo sanjuanino enfrentará este sábado 24 de enero a Godoy Cruz, en Mendoza, en el estadio Feliciano Gambarte, en un encuentro de preparación que tendrá el condimento especial del clásico cuyano.

El conjunto dirigido por Martos llegará a ese duelo luego de su primer ensayo formal, disputado este viernes ante Deportivo Maipú, en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez. Se jugaron dos partidos, en tiempos de 35 minutos, y ambos finalizaron con empate 1-1.

Estos encuentros sirvieron para darle minutos a varios de los refuerzos ya incorporados y para observar a juveniles del club. En los amistosos no estuvo presente Matías Borgogno, arquero que fue cedido a préstamo por un año a Platense.

Tampoco participaron las incorporaciones más recientes, como Nazareno Fúnez y Guillermo “Bebé” Acosta, quienes podrían sumar minutos en el compromiso ante el Tomba.

El debut oficial de San Martín en la temporada será el domingo 15 de febrero, a las 17, cuando visite a Chacarita.