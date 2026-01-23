San Martín sumó a Aguilera y confirmó un amistoso ante Godoy Cruz
San Martín de San Juan confirmó la llegada del defensor Emanuel Aguilera y continúa con su preparación de cara a la temporada, con amistosos y el debut ya programado.
Cuando el mercado de pases parecía llegar a su cierre, San Martín de San Juan confirmó la incorporación del defensor Víctor Emanuel Aguilera, quien se convirtió oficialmente en nuevo jugador del club. El central, de 36 años, llega procedente de Defensa y Justicia y firmó contrato por una temporada.
Aguilera cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Godoy Cruz, Independiente y Xolos de Tijuana, y tuvo un paso destacado por el América de México, donde fue una pieza habitual en la defensa. El zaguero mide 1,87 metros y se desempeña como marcador central.
La llegada del defensor se suma a un mercado de pases en el que San Martín incorporó 17 refuerzos, mientras el cuerpo técnico encabezado por Ariel Martos continúa ajustando el equipo de cara al inicio del torneo.
En paralelo, el Verdinegro avanza con su pretemporada y ya tiene confirmado su segundo compromiso amistoso. El equipo sanjuanino enfrentará este sábado 24 de enero a Godoy Cruz, en Mendoza, en el estadio Feliciano Gambarte, en un encuentro de preparación que tendrá el condimento especial del clásico cuyano.
El conjunto dirigido por Martos llegará a ese duelo luego de su primer ensayo formal, disputado este viernes ante Deportivo Maipú, en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez. Se jugaron dos partidos, en tiempos de 35 minutos, y ambos finalizaron con empate 1-1.
Estos encuentros sirvieron para darle minutos a varios de los refuerzos ya incorporados y para observar a juveniles del club. En los amistosos no estuvo presente Matías Borgogno, arquero que fue cedido a préstamo por un año a Platense.
Tampoco participaron las incorporaciones más recientes, como Nazareno Fúnez y Guillermo “Bebé” Acosta, quienes podrían sumar minutos en el compromiso ante el Tomba.
El debut oficial de San Martín en la temporada será el domingo 15 de febrero, a las 17, cuando visite a Chacarita.