Un refuerzo de peso y una posible baja sensible: el mercado de San Martín

Desde la institución sanjuanina confirmaron que el acuerdo ya está cerrado y que sólo restan cuestiones formales para oficializar la incorporación. “El lunes será presentado”, aseguró un vocero del club, dando por concluida una negociación que tuvo más de una vuelta antes de resolverse.

El mediocampista se sumará al plantel que conduce Ariel Martos, que se encuentra en plena pretemporada, con la expectativa de aportar experiencia y liderazgo en una categoría extensa y exigente como la Primera Nacional.

Movimientos en el plantel y amistoso

En paralelo, avanzan las gestiones para la salida a préstamo del arquero Matías Borgogno, capitán y una de las figuras del Verdinegro en su paso por la Primera División. Platense, que disputará la Copa Libertadores este año, aceleró las negociaciones y la operación incluiría una opción de compra.

En lo deportivo, el plantel de San Martín continúa con trabajos de doble turno y este sábado, desde las 9, disputará un amistoso ante Deportivo Maipú de Mendoza, a puertas cerradas, en el estadio Hilario Sánchez.

Se retrasa el debut en la Primera Nacional

Además, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la postergación del inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional, que finalmente comenzará el sábado 14 de febrero. San Martín debía visitar a Chacarita el 8 de febrero, pero el cronograma fue modificado.

Mediante un comunicado oficial, la AFA informó que “se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B”, manteniéndose el inicio de la Primera C para el 21 de febrero. Hasta el momento no se informaron los motivos de la decisión, lo que generó incertidumbre entre clubes e hinchas.