Con un golazo de Osores, San Martín venció a Atlanta

Otro de los puntos altos de San Martín fue Sebastián Díaz Robles. El arquero tuvo una actuación importante y respondió cuando Atlanta buscó llegar al empate, contribuyendo a que el equipo sanjuanino pudiera sostener la ventaja hasta el final.

Un triunfo clave para el Verdinegro

San Martín salió a jugar con un esquema 4-3-3, con Díaz Robles en el arco; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca y Hernán Zuliani en defensa; Federico Murillo, Diego Mercado y Sebastián González en el mediocampo; y Genaro Rossi, Nazareno Funez y Franco Coronel en la delantera.

Atlanta, dirigido por Cristian Pellerano, formó con un 4-5-1, pero no pudo aprovechar su condición de local y terminó cayendo ante el conjunto sanjuanino.

El encuentro fue arbitrado por Maximiliano Manduca, quien estuvo a cargo del desarrollo del partido.

Con este triunfo, San Martín de San Juan vuelve a sumar de a tres y fortalece sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

El próximo desafío para el Verdinegro será en condición de local, cuando reciba a Midland por la próxima jornada de la Primera Nacional, una oportunidad para prolongar el buen momento y volver a celebrar ante su gente.

Para Atlanta, en tanto, llegará una fecha especial: deberá visitar a Chacarita para disputar una nueva edición del clásico de Villa Crespo.