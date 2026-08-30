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Con un golazo de Osores, San Martín venció a Atlanta

El Verdinegro abrió el marcador a los 9´del segundo tiempo con un golazo de Mauro Osores. Es la tercera victoria consecutiva de San Martín.

San Martín de San Juan consiguió este domingo una valiosa victoria como visitante al derrotar por 1-0 a Atlanta, en el estadio Don León Kolbowsky, por la fecha 27 de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli se hizo fuerte fuera de casa y logró quedarse con tres puntos importantes gracias al gol convertido por Mauro Osores, a los 8 minutos del segundo tiempo.

El defensor tuvo una destacada actuación y fue decisivo para el triunfo del conjunto sanjuanino. Osores apareció en el momento indicado para marcar el único tanto de un partido que terminó inclinándose a favor del Verdinegro.

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Otro de los puntos altos de San Martín fue Sebastián Díaz Robles. El arquero tuvo una actuación importante y respondió cuando Atlanta buscó llegar al empate, contribuyendo a que el equipo sanjuanino pudiera sostener la ventaja hasta el final.

Un triunfo clave para el Verdinegro

San Martín salió a jugar con un esquema 4-3-3, con Díaz Robles en el arco; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca y Hernán Zuliani en defensa; Federico Murillo, Diego Mercado y Sebastián González en el mediocampo; y Genaro Rossi, Nazareno Funez y Franco Coronel en la delantera.

Atlanta, dirigido por Cristian Pellerano, formó con un 4-5-1, pero no pudo aprovechar su condición de local y terminó cayendo ante el conjunto sanjuanino.

El encuentro fue arbitrado por Maximiliano Manduca, quien estuvo a cargo del desarrollo del partido.

Con este triunfo, San Martín de San Juan vuelve a sumar de a tres y fortalece sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

El próximo desafío para el Verdinegro será en condición de local, cuando reciba a Midland por la próxima jornada de la Primera Nacional, una oportunidad para prolongar el buen momento y volver a celebrar ante su gente.

Para Atlanta, en tanto, llegará una fecha especial: deberá visitar a Chacarita para disputar una nueva edición del clásico de Villa Crespo.

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