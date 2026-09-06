El minuto 10 se hizo esperar pero Messi tuvo su homenaje en Concepción

El reconocimiento estaba previsto para el minuto 10 del partido, justamente en referencia al número que Messi utilizó durante toda su trayectoria con la Selección.Sin embargo, el encuentro entre San Martín y Midland continuó con normalidad cuando el reloj llegó a ese momento y el homenaje debió esperar.

La oportunidad llegó apenas unos minutos después. Sebastián “Pulpo” González había puesto el 1-0 para San Martín a los 12 minutos, y fue entonces cuando desde las tribunas comenzaron a escucharse los aplausos.

Por unos instantes, el celeste y blanco de la Selección se mezcló con el verdinegro de las tribunas, en una escena que tuvo como protagonista al recuerdo de Messi y a todo lo que representa para el fútbol argentino.

El homenaje se dio en una noche que además terminó con festejo para San Martín, que consiguió un 3-2 agónico ante Midland y volvió a meterse en zona de clasificación.