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El minuto 10 se hizo esperar pero Messi tuvo su homenaje en Concepción

Los hinchas del Verdinegro se sumaron al reconocimiento a Lionel Messi que se realizó en distintas canchas del fútbol argentino. El homenaje estaba previsto para el minuto 10, pero el partido siguió y finalmente los aplausos aparecieron en el minuto 12, después del gol de Sebastián González.

El Pueblo Viejo tuvo un momento especial durante el partido entre San Martín y Midland. En medio de una noche cargada de emociones por el triunfo del Verdinegro, las tribunas se sumaron al homenaje a Lionel Messi por su historia con la Selección Argentina.

La iniciativa, impulsada por la AFA, se replicó este domingo en distintas canchas del fútbol argentino como reconocimiento al capitán argentino tras su retiro de la Albiceleste.

En el estadio Hilario Sánchez, los hinchas de San Martín acompañaron el gesto con camisetas de la Selección y aplausos para el número 10, quien convirtió esa camiseta en uno de los grandes símbolos del fútbol argentino.

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El reconocimiento estaba previsto para el minuto 10 del partido, justamente en referencia al número que Messi utilizó durante toda su trayectoria con la Selección.Sin embargo, el encuentro entre San Martín y Midland continuó con normalidad cuando el reloj llegó a ese momento y el homenaje debió esperar.

La oportunidad llegó apenas unos minutos después. Sebastián “Pulpo” González había puesto el 1-0 para San Martín a los 12 minutos, y fue entonces cuando desde las tribunas comenzaron a escucharse los aplausos.

Por unos instantes, el celeste y blanco de la Selección se mezcló con el verdinegro de las tribunas, en una escena que tuvo como protagonista al recuerdo de Messi y a todo lo que representa para el fútbol argentino.

El homenaje se dio en una noche que además terminó con festejo para San Martín, que consiguió un 3-2 agónico ante Midland y volvió a meterse en zona de clasificación.

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