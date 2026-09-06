El Pueblo Viejo tuvo un momento especial durante el partido entre San Martín y Midland. En medio de una noche cargada de emociones por el triunfo del Verdinegro, las tribunas se sumaron al homenaje a Lionel Messi por su historia con la Selección Argentina.
El minuto 10 se hizo esperar pero Messi tuvo su homenaje en Concepción
Los hinchas del Verdinegro se sumaron al reconocimiento a Lionel Messi que se realizó en distintas canchas del fútbol argentino. El homenaje estaba previsto para el minuto 10, pero el partido siguió y finalmente los aplausos aparecieron en el minuto 12, después del gol de Sebastián González.