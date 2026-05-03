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San Martín, sin reacción: perdió ante Colegiales y perdió terreno en la tabla

San Martín cayó 2-0 ante Colegiales en Merlo y dejó pasar una chance clave para meterse en zona de clasificación. Un gol al minuto condicionó todo y el equipo nunca logró reaccionar.

San Martín dejó escapar una oportunidad importante en la Primera Nacional y sufrió una dura derrota como visitante. El equipo sanjuanino cayó 2-0 frente a Colegiales por la fecha 12 del Grupo B y no pudo ingresar a la zona de clasificación.

El partido comenzó de la peor manera para el Verdinegro. Apenas a los 55 segundos, Franco Zicarelli aprovechó una jugada nacida de un lateral y sorprendió a toda la defensa para marcar el 1-0. Ese golpe tempranero cambió por completo el desarrollo del encuentro y obligó a San Martín a correr desde atrás.

A partir de allí, el equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli intentó reaccionar, pero nunca logró asentarse en el juego. Le costó generar situaciones claras y apenas inquietó con un tiro libre cercano ejecutado por Zuliani.

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Con el correr de los minutos, Colegiales se mostró más ordenado, manejó los tiempos y encontró espacios ante un rival que fue perdiendo intensidad. En el complemento, San Martín movió el banco en busca de respuestas: ingresaron Guillermo Acosta, Gabriel Hachen, Genaro Rossi, Nicolás Iachetti y Lautaro Agüero, pero no alcanzó.

Cuando parecía que el Verdinegro podía meterse nuevamente en partido, el local volvió a golpear. A los 38 minutos del segundo tiempo, Nicolás Toloza marcó el 2-0 definitivo y sentenció el encuentro.

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El resultado dejó a San Martín en el noveno puesto con 13 puntos, a un paso de la zona de clasificación. Más allá de que el torneo es largo, la derrota expuso dificultades en el funcionamiento y la falta de eficacia en momentos clave.

El próximo compromiso será ante Patronato, donde el equipo sanjuanino buscará recuperar terreno y mejorar la imagen para no alejarse de los puestos de pelea.

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