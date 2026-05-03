San Martín dejó escapar una oportunidad importante en la Primera Nacional y sufrió una dura derrota como visitante. El equipo sanjuanino cayó 2-0 frente a Colegiales por la fecha 12 del Grupo B y no pudo ingresar a la zona de clasificación.
San Martín, sin reacción: perdió ante Colegiales y perdió terreno en la tabla
San Martín cayó 2-0 ante Colegiales en Merlo y dejó pasar una chance clave para meterse en zona de clasificación. Un gol al minuto condicionó todo y el equipo nunca logró reaccionar.