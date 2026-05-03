San Martín, sin reacción: perdió ante Colegiales y perdió terreno en la tabla

image

Con el correr de los minutos, Colegiales se mostró más ordenado, manejó los tiempos y encontró espacios ante un rival que fue perdiendo intensidad. En el complemento, San Martín movió el banco en busca de respuestas: ingresaron Guillermo Acosta, Gabriel Hachen, Genaro Rossi, Nicolás Iachetti y Lautaro Agüero, pero no alcanzó.

Cuando parecía que el Verdinegro podía meterse nuevamente en partido, el local volvió a golpear. A los 38 minutos del segundo tiempo, Nicolás Toloza marcó el 2-0 definitivo y sentenció el encuentro.

image

El resultado dejó a San Martín en el noveno puesto con 13 puntos, a un paso de la zona de clasificación. Más allá de que el torneo es largo, la derrota expuso dificultades en el funcionamiento y la falta de eficacia en momentos clave.

El próximo compromiso será ante Patronato, donde el equipo sanjuanino buscará recuperar terreno y mejorar la imagen para no alejarse de los puestos de pelea.