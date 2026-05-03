"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Rivadavia

Un choque en Rivadavia que pudo ser tragedia: la importancia de la silla infantil

Un violento choque en Rivadavia pudo terminar en tragedia, pero un bebé resultó ileso gracias a que viajaba correctamente en su silla de seguridad. El conductor se habría dormido.

Un fuerte siniestro vial ocurrido en la madrugada de este domingo en Rivadavia generó momentos de extrema tensión, aunque terminó dejando una escena que refuerza un mensaje clave: la prevención salva vidas.

El hecho se registró cerca de las 5:00 en la intersección de Avenida Libertador y calle San Miguel. Según las primeras informaciones, el conductor de un Fiat Palio,de apellido Manzano (25) , quien iba conn su hijo de 7 años y su mujer de 23, se habría quedado dormido al volante y, sin frenar, impactó de lleno contra la parte trasera de una camioneta, Ford Raptor, que esperaba el cambio del semáforo.

La violencia del choque fue tal que el frente del automóvil quedó completamente destruido, lo que generó alarma entre vecinos y ocasionales testigos que circulaban por la zona a esa hora.

Te puede interesar...

image

Dentro de la camioneta viajaba una familia junto a un bebé, lo que elevó la preocupación en los primeros minutos posteriores al impacto. Sin embargo, al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron un dato determinante: el menor estaba correctamente sujeto en su silla de seguridad infantil.

Ese detalle fue trascendental. El sistema de retención absorbió gran parte de la energía del impacto y evitó que el bebé sufriera lesiones, pese a la magnitud del choque. El menor resultó completamente ileso.

En cuanto a los adultos, presentaron escoriaciones leves y un cuadro de shock producto de la situación vivida, pero ninguno requirió traslado por heridas de gravedad.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y retirar los vehículos dañados, mientras avanzan las pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

El episodio vuelve a poner en foco la importancia del uso correcto de los sistemas de retención infantil, un elemento que en este caso marcó la diferencia entre un susto y una tragedia.

Temas

Te puede interesar