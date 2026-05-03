Pantallas, promos y fútbol: la receta del comercio céntrico para atraer público

Otro de los ejes del plan es aprovechar la franja horaria de los encuentros. “La mayoría de los partidos son después de las 9 de la noche, entonces después de hacer compras la gente puede ir a un bar o restaurante”, señaló Quiroga, en referencia a una dinámica que busca articular el circuito comercial con el gastronómico.

La propuesta incluye además un componente visual: ambientar el centro con estética mundialista. Según detalló, se trabaja en conjunto con el municipio para avanzar en la colocación de banderas, imágenes y elementos alusivos. “Es la primera vez que lo vamos a hacer. La idea es vestir la capital con colores típicos del Mundial”, afirmó.

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El objetivo de fondo es estimular ventas en rubros vinculados al evento, como indumentaria, cotillón y tecnología. En ese sentido, el dirigente marcó un comportamiento anticipado del mercado. “El electro se está moviendo mucho, televisores, sonido, celulares. Siempre cuando hay Mundial la gente se prepara con tiempo”, sostuvo.

En paralelo, el sector gastronómico prevé sumar promociones específicas durante los días de competencia, con la intención de captar el flujo de público que se movilice por los partidos.

El desarrollo de la iniciativa también dependerá del acompañamiento institucional. Desde la Cámara ya mantuvieron contactos con autoridades y esperan cerrar detalles en los próximos días para avanzar con la implementación.

Por último, Quiroga dejó planteado un factor que históricamente impacta en el consumo: el rendimiento deportivo. “Si después le va bien a Argentina, seguro que eso derrama en todo el comercio y en los gastronómicos”, concluyó.

La propuesta se perfila así como un intento del sector por convertir un evento deportivo en una herramienta de dinamización económica, en un escenario donde el movimiento en el centro se volvió una variable clave.