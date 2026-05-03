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Turismo Nacional: el Villicum vibró con Chapur, que ganó y sigue líder

Facundo Chapur ganó en El Villicum tras una final con sobrepasos y tensión. Llegó como líder, corrió con lastre máximo y confirmó su gran presente en el Turismo Nacional.

El autódromo El Villicum volvió a ofrecer un espectáculo de alto nivel y Facundo Chapur fue el gran protagonista. En una final cargada de maniobras, el cordobés se llevó la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional y ratificó su gran presente en la temporada 2026.

El triunfo tiene un valor especial. Chapur llegó a la fecha como líder del campeonato, con el máximo lastre de 40 kilos en su Honda Civic, y aun así logró imponerse en una carrera que tuvo más de 20 sobrepasos en los puestos de vanguardia.

El inicio lo tuvo a Agustín Canapino al frente, pero rápidamente Chapur empezó a construir su victoria. En la primera vuelta superó a Julián Santero y, dos giros después, ejecutó una maniobra clave para dejar atrás a Canapino y adueñarse de la punta. Desde ese momento, no la soltó más.

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Detrás, la lucha fue constante. Leonel Pernía, Mauricio Lambiris, Santero y otros protagonistas intercambiaron posiciones en una final que no dio respiro. Incluso, el ingreso del Pace Car en el cierre volvió a compactar al pelotón, aunque Chapur logró sostener la diferencia en el relanzamiento.

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El cordobés cruzó la bandera a cuadros en primer lugar, seguido por Santero —que logró su primer podio del año y el primero con el VW Virtus— y Jorge Barrio, que protagonizó una gran remontada: largó desde el fondo y terminó tercero.

La victoria también tuvo un peso simbólico: Chapur le dio a Honda su primer triunfo en la Clase 3 desde diciembre de 2020, también en El Villicum, y cortó una sequía de 65 carreras para la marca.

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“Estoy muy contento. Sabíamos que llegaba a un gran equipo, lo importante era arrancar la temporada. Esto recién empieza”, expresó Chapur tras la carrera.

Su presente contrasta con el inicio de año: estuvo a punto de no competir por falta de presupuesto, pero la llegada al equipo Larrauri Racing cambió el panorama. Desde entonces, el rendimiento fue en alza: pole en el arranque del campeonato y ahora una victoria que lo consolida como uno de los grandes candidatos.

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En la Clase 2, Exequiel Bastidas también dejó su marca. El piloto de Paraná dominó de punta a punta con su Toyota Yaris y se quedó con una victoria sólida en una carrera que tuvo dos neutralizaciones.

Tomás Vitar, líder del campeonato, finalizó segundo tras superar en el cierre a Francisco Coltrinari, que completó el podio.

La próxima fecha del Turismo Nacional será el 6 y 7 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

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