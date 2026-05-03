Flagrancia imparable: tres detenidos por robar en fincas y un comercio mayorista

image

El sereno del lugar los vio en plena maniobra, alertó al propietario y activó el 911. Los efectivos policiales los interceptaron en un callejón interno de la finca lindante "Diapal", todavía con las bolsas en mano. La causa fue tramitada por la fiscal Yanina Galante y la ayudante fiscal Lucía Escudero, encuadrada como hurto campestre en grado de tentativa.

Por juicio abreviado, Balmaceda recibió 8 meses de prisión efectiva con declaración de reincidencia y prisión preventiva. Pérez Montiveros fue condenado a 8 meses de prisión condicional con reglas de conducta, entre ellas prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos o perturbadores.

El fernet y el café del mayorista

El segundo caso tuvo lugar en un comercio mayorista ubicado sobre calle Mendoza, entre Boulevard Sarmiento y Quiroz. Leonardo Emiliano Vergara recorrió el local ocultando productos entre sus prendas: dos botellas de fernet Branca de 750 cc, un frasco de café La Virginia de 170 gramos y un aromatizante de ropa Saphirus de 250 ml.

image

La maniobra fue detectada por las cámaras de seguridad. Al llegar a la caja, abonó únicamente azúcar y arroz para simular una compra normal, pero al cruzar la línea de cajas fue interceptado por empleados del local. Intentó escapar, hubo un forcejeo y una de las botellas de fernet cayó al suelo y se rompió. Personal del Comando Radioeléctrico Sur lo aprehendió formalmente.

La causa fue tramitada por el fiscal Cristian Gerarduzzi y el ayudante fiscal David Peña. Por juicio abreviado, Vergara fue condenado a 2 meses de prisión efectiva bajo modalidad de prisión domiciliaria y declarado reincidente.

El tractor de Pocito

El más reciente de los tres casos ocurrió en la madrugada de este sábado en calle Joaquín Uñac, entre Callejón Roger Balet y Calle 12, en Pocito. Un hombre identificado como Frías, de 50 años y domicilio en Barrio Don José, ingresó a una finca y sustrajo un tractor y 5 kilos de ajo del interior de un galpón.

image

El propietario, de 63 años, lo encontró dentro del predio y alertó al sistema Trueno Halcón. Personal de las Unidades Operativas La Rinconada, Cruce de los Andes y Quinto Cuartel se hizo presente y encontró a Frías en el lugar junto a lo sustraído. Se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y el ayudante fiscal Emiliano Usin se presentó en el lugar, entrevistó al damnificado y consultó al fiscal de turno, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia.