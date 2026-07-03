Néstor Gorosito vuelve a San Lorenzo. El Ciclón confirmó al ídolo como nuevo entrenador del primer equipo con un posteo en sus redes sociales que no dejó lugar a dudas: un video de Pipo en su etapa como futbolista azulgrana acompañado por la leyenda "No te sorprenda volverme a ver". Será su segundo ciclo al frente del club, veinte años después de su primer paso en la temporada 2003/2004, y llega después de una semana movida que incluyó el frustrado intento de contratar a Iker Muniain.
San Lorenzo anunció que Néstor Gorosito será el nuevo DT
Será su segundo ciclo al frente a San Lorenzo, después de su paso en la temporada 2003/2004, y llega tras el frustrado intento de contratar a Iker Muniain.