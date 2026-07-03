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San Lorenzo anunció que Néstor Gorosito será el nuevo DT

Será su segundo ciclo al frente a San Lorenzo, después de su paso en la temporada 2003/2004, y llega tras el frustrado intento de contratar a Iker Muniain.

Néstor Gorosito vuelve a San Lorenzo. El Ciclón confirmó al ídolo como nuevo entrenador del primer equipo con un posteo en sus redes sociales que no dejó lugar a dudas: un video de Pipo en su etapa como futbolista azulgrana acompañado por la leyenda "No te sorprenda volverme a ver". Será su segundo ciclo al frente del club, veinte años después de su primer paso en la temporada 2003/2004, y llega después de una semana movida que incluyó el frustrado intento de contratar a Iker Muniain.

La historia de los últimos días en Boedo fue un culebrón. Tras la salida sorpresiva de Gustavo Álvarez, la conducción encabezada por Marcelo Culotta se movió rápido y acordó de palabra la llegada del exjugador vasco Iker Muniain. Todo parecía encaminado hasta que aparecieron los problemas: no contaba con licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino y desde Salamanca reclamaban que el Ciclón desembolsara dinero para hacerse con sus servicios, mientras que en la entidad azulgrana creían que tenía una cláusula de salida automática. La confusión fue total y el arribo del vasco se cayó por completo.

De poco sirvió su intención de viajar a Buenos Aires para resolver el problema y, ante el nuevo revés, la dirigencia se movió de inmediato para contactar a Pipo Gorosito, con quien Guillermo Franco y Martín Saric ya habían hablado antes de intentar la operación Muniain. Así, Pipo desembarcará en Boedo acompañado por un cuerpo técnico que integrarán Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico.

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El vínculo de Gorosito con San Lorenzo va mucho más allá de los banquillos. Como jugador se convirtió en ídolo del club y como entrenador ya tuvo su primera experiencia en el Ciclón, con un subcampeonato en el Torneo Apertura 2003 antes de ser reemplazado por Héctor Veira un año después. Ahora vuelve a Boedo con la misión de ordenar un plantel que arrancó la pretemporada sin conductor, después de negativas de entrenadores como Ramón Díaz y el papelón con Muniain.

FUENTE: TyC Sports

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