Vacaciones en Ischigualasto: promociones, horarios y circuitos

Además, quienes elijan alojarse en el departamento Valle Fértil podrán acceder a importantes descuentos en el valor de la entrada al parque gracias al convenio vigente con los establecimientos hoteleros de la zona. Los visitantes que acrediten haber pernoctado una noche en un alojamiento habilitado del departamento obtendrán un 25% de descuento sobre el valor de la entrada, mientras que quienes hayan permanecido dos noches o más accederán a un 50% de descuento.

Para hacer efectivo este beneficio, será necesario presentar en la boletería de acceso la factura del alojamiento, donde conste el establecimiento y la cantidad de noches de hospedaje.

Horarios de excursiones

Circuito Tradicional (sin reserva previa)

El Circuito Tradicional, que no requiere reserva previa, ofrece ingresos entre las 9:00 y las 16:00, con aproximadamente siete salidas diarias. El recorrido tiene una duración estimada de tres horas, comprende 40 kilómetros y contempla cinco paradas estratégicas para conocer los principales atractivos del Parque. La visita se realiza en vehículo particular, acompañado en todo momento por un guía especializado.

Circuito Luna Llena

Este circuito ofrece una experiencia diferente para descubrir el Parque Provincial Ischigualasto bajo la luz de la luna. El ingreso está previsto a las 19:45 y la excursión tiene una duración aproximada de dos horas y media. El recorrido combina un trayecto en vehículo con una caminata de dificultad media, por lo que está destinado a personas mayores de 10 años. En el caso de adultos mayores o personas con movilidad reducida, se recomienda consultar previamente las características del circuito para evaluar su accesibilidad. Para conocer las fechas ingresar aquí: https://www.ischigualasto.gob.ar/?p=1944

Circuito Caminata Cerro Morado (con reserva previa y cupos limitados)

Aquí se requiere reserva previa y cuenta con cupos limitados, ofrece una propuesta de trekking para quienes buscan una experiencia de mayor exigencia física. El único ingreso es a las 15:00 y el recorrido abarca 5,73 kilómetros, alcanzando una altitud de 1.790 metros sobre el nivel del mar. La actividad tiene una duración aproximada de tres horas y presenta un nivel de dificultad alto, tanto desde el punto de vista técnico como físico, por lo que está destinada a personas mayores de 14 años.

Circuito Río Salado (con reserva previa)

El Circuito Río Salado, disponible con reserva previa, cuenta con dos horarios de salida, a las 9:00 y a las 15:00. La propuesta combina un recorrido de 8 kilómetros en vehículo con una caminata de 5 kilómetros, ofreciendo una experiencia que permite descubrir paisajes y formaciones naturales de gran valor. La excursión tiene una duración aproximada de tres horas, un nivel de dificultad media y un cupo máximo de 15 personas. Está destinada a visitantes mayores de 8 años.

Circuito Mountain Bike (con reserva previa)El Circuito Mountain Bike, que requiere reserva previa, tiene un único horario de ingreso a las 12:30. La actividad está diseñada para grupos reducidos, con un cupo máximo de 10 personas, y ofrece un recorrido de dificultad media con una duración estimada de entre dos y dos horas y media. Está destinado a personas mayores de 14 años y constituye una alternativa ideal para quienes desean combinar deporte, naturaleza y aventura en el entorno único del Parque Provincial Ischigualasto.

Quienes deseen realizar los circuitos con reserva previa pueden solicitar información y gestionar su lugar comunicándose a los teléfonos +54 264 4186119 y +54 264 4570879, o escribiendo al correo [email protected].

Tarifas vigentes

El Parque Provincial Ischigualasto actualizó los valores en sus tickets desde el 1 de julio de 2026, los mismos son:

• Personas con discapacidad, residentes de Valle Fértil, menores de 6 años y excombatientes de Malvinas: sin cargo.

• Estudiantes y jubilados de San Juan: $10.000.

• Residentes sanjuaninos: $12.000.

• Zona de acampe: $12.000 por persona.

• Estudiantes y jubilados nacionales: $14.000.

• Circuitos especiales (Trekking Cerro Morado, Río Salado y Mountain Bike): $42.000.

• Residentes argentinos: $45.000.

• Circuito Nocturno con Luna Llena: $47.000.

• Entrada general para extranjeros: $65.000.

Además, las excursiones en vehículos privados tienen un costo adicional de $10.000 para remises y taxis y $40.000 para minibuses y combis.

Con propuestas para toda la familia, recorridos diurnos y nocturnos, actividades de aventura y uno de los paisajes más impactantes de Argentina, Ischigualasto vuelve a posicionarse como uno de los grandes atractivos turísticos de San Juan para estas vacaciones de invierno.