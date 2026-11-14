Con dos oros, San Juan cosechó 17 medallas en los Juegos Binacionales

Resultados de San Juan en la última jornada
Ciclismo
Gran Fondo Femenino
Oro para Yoselín Contreras
7-Bárbara Uliarte
8-Dayana Dávila
Gran Fondo Masculino
Lautaro Cobarrubia
4-Facundo Tivani
7-Felipe Lucero
26-Alex Domínguez
27-Gonzalo Aguirre
37-Adriel Mortensen
Natación
200 metros libres
Sofía Ovalles
400 metros combinados masculino
5- Manuel Castro
400 metros combinados femenino
4- Inés Vizzo
Vóley masculino
Perdió la final con Mendoza por 3-1.
Vóley femenino
5to puesto - venció a O Higgins por 3-0.
Tenis masculino
Perdió San Juan 2-0 contra Metropolitana y alcanzó el cuarto puesto.
Tenis femenino - 7mo y 8vo puesto
Ganó San Juan ante San Luis 2-0 y alcanzó el séptimo puesto.
Balonmano masculino - 5to y 6to puesto
San Juan 20 - Córdoba 25
6to puesto para San Juan.
Balonmano femenino - 5to y 6to puesto
San Juan 19 - Valparaíso 22
6to puesto para San Juan.
Básquet femenino - 7mo y 8vo puesto
San Juan 49 - O Higgins 56
San Juan finalizó en octavo puesto.
Básquet masculino - 7mo y 8vo puesto
San Juan 47 - O Higgins 41
San Juan finalizó en séptimo puesto
Medallas para San Juan (17)
Vóleibol (1 Plata)
- Torneo masculino: equipo de San Juan – Medalla de plata (14/11).
Taekwondo (1 Bronce)
- Categoría 63,1 a -73 kg masculino: representante de San Juan – Medalla de bronce (11/11).
Natación (2 Plata, 2 Bronce)
800m libre femenino: Sofía Ovalles – Medalla de plata (13/11).
400m libre femenino: Sofía Ovalles – Medalla de plata (12/11).
200m libre femenino: Sofía Ovalles – Medalla de bronce (14/11).
100m pecho femenino: María Inés Vizzo – Medalla de bronce (13/11).
Atletismo (3 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)
400m vallas masculino: José Valentín Ramos Castro (13/11).
200m planos femenino: Isabella Gómez Pose (12/11).
100m planos femenino: Isabella Gómez Pose (11/11).
400m planos masculino: José Valentín Ramos Castro (11/11).
100m planos masculino: Manuel Gerardo Zapata Guerrero (11/11).
Relevo 4x100m femenino: Isabella Gómez Pose, Hanna Monserrat Rodríguez Vázquez, Morena Milagros Tejada e Isabella Luján Mirarchi Colpas.
Ciclismo (2 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
Gran Fondo 100 km masculino: Lautaro Benjamín Cobarrubia Lucero (14/11).
Gran Fondo 50 km femenino: Joselin Jazmín Contreras Tivani (14/11).
Carrera por puntos 80 vueltas (20 km) masculino: Felipe Nahuel Lucero (11/11).
Contrarreloj 17,8 km masculino: Facundo Adriel Tivani Salinas (13/11).
Persecución por equipos 4 km masculino: Lautaro Benjamín Cobarrubia Lucero, Alex Sergio Domínguez Campos, Felipe Nahuel Lucero y Facundo Adriel Tivani Salinas.