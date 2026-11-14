"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Juan

Con dos oros, San Juan cosechó 17 medallas en los Juegos Binacionales

San Juan cerró su participación en la edición 27 de los Juegos Binacionales de Integración Andina.

San Juan cerró su participación en la edición 27 de los Juegos Binacionales de Integración Andina, desarrollados en la provincia de Mendoza, donde en la última jornada logró cuatro medallas la delegación y llegó al total de 17 preseas, sumando 5 de oro, 6 de plata y 6 de bronce, mejorando notablemente lo hecho en Maule 2025, alcanzando en ese momento 6 medallas en su totalidad.

Este sábado, en el último día de competencia, San Juan sacó oro en el Gran Fondo de ciclismo, tanto masculino como femenino, de la mano de Lautaro Cobarrubia y Yoselín Contreras, respectivamente, además del bronce de Sofía Ovalles en 200 metros libres y la plata del vóley masculino, que perdió la final 3-1 contra Mendoza.

Los 180 integrantes de la delegación de San Juan contaron con el apoyo de la Secretaría de Deporte, y el acompañamiento permanente de autoridades de la Secretaría de Deporte, entre ellas Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, Martín Riveros, subsecretario de Deporte Federado, y Daniel Kenan, director de Deporte Federado.

Te puede interesar...

Resultados de San Juan en la última jornada

Ciclismo

Gran Fondo Femenino

Oro para Yoselín Contreras

7-Bárbara Uliarte

8-Dayana Dávila

Gran Fondo Masculino

Lautaro Cobarrubia

4-Facundo Tivani

7-Felipe Lucero

26-Alex Domínguez

27-Gonzalo Aguirre

37-Adriel Mortensen

Natación

200 metros libres

Sofía Ovalles

400 metros combinados masculino

5- Manuel Castro

400 metros combinados femenino

4- Inés Vizzo

Vóley masculino

Perdió la final con Mendoza por 3-1.

Vóley femenino

5to puesto - venció a O Higgins por 3-0.

Tenis masculino

Perdió San Juan 2-0 contra Metropolitana y alcanzó el cuarto puesto.

Tenis femenino - 7mo y 8vo puesto

Ganó San Juan ante San Luis 2-0 y alcanzó el séptimo puesto.

Balonmano masculino - 5to y 6to puesto

San Juan 20 - Córdoba 25

6to puesto para San Juan.

Balonmano femenino - 5to y 6to puesto

San Juan 19 - Valparaíso 22

6to puesto para San Juan.

Básquet femenino - 7mo y 8vo puesto

San Juan 49 - O Higgins 56

San Juan finalizó en octavo puesto.

Básquet masculino - 7mo y 8vo puesto

San Juan 47 - O Higgins 41

San Juan finalizó en séptimo puesto

Medallas para San Juan (17)

Vóleibol (1 Plata)

- Torneo masculino: equipo de San Juan – Medalla de plata (14/11).

Taekwondo (1 Bronce)

- Categoría 63,1 a -73 kg masculino: representante de San Juan – Medalla de bronce (11/11).

Natación (2 Plata, 2 Bronce)

800m libre femenino: Sofía Ovalles – Medalla de plata (13/11).

400m libre femenino: Sofía Ovalles – Medalla de plata (12/11).

200m libre femenino: Sofía Ovalles – Medalla de bronce (14/11).

100m pecho femenino: María Inés Vizzo – Medalla de bronce (13/11).

Atletismo (3 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)

400m vallas masculino: José Valentín Ramos Castro (13/11).

200m planos femenino: Isabella Gómez Pose (12/11).

100m planos femenino: Isabella Gómez Pose (11/11).

400m planos masculino: José Valentín Ramos Castro (11/11).

100m planos masculino: Manuel Gerardo Zapata Guerrero (11/11).

Relevo 4x100m femenino: Isabella Gómez Pose, Hanna Monserrat Rodríguez Vázquez, Morena Milagros Tejada e Isabella Luján Mirarchi Colpas.

Ciclismo (2 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)

Gran Fondo 100 km masculino: Lautaro Benjamín Cobarrubia Lucero (14/11).

Gran Fondo 50 km femenino: Joselin Jazmín Contreras Tivani (14/11).

Carrera por puntos 80 vueltas (20 km) masculino: Felipe Nahuel Lucero (11/11).

Contrarreloj 17,8 km masculino: Facundo Adriel Tivani Salinas (13/11).

Persecución por equipos 4 km masculino: Lautaro Benjamín Cobarrubia Lucero, Alex Sergio Domínguez Campos, Felipe Nahuel Lucero y Facundo Adriel Tivani Salinas.

Temas

Te puede interesar