San Juan caminó para concientizar por la Diabetes

La Dra. Jamenson destacó la importancia de generar conciencia sobre la diabetes y promover los controles periódicos para detectar la enfermedad a tiempo. Señaló que la jornada, organizada junto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de Capital, contó con una importante participación de vecinos, quienes pudieron acceder a controles de enfermería, testeos, vacunación y actividades recreativas e informativas. Además, recomendó realizar controles de glucemia, especialmente a quienes tienen antecedentes familiares, sobrepeso u obesidad y a las personas mayores de 40 años, ya que la enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas.

Por otra parte, en la Unión Vecinal Barrio del Carmen se llevó adelante la actividad “Jaque a la Diabetes: bingo y desayuno saludable”, organizada por el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi, de Zona Sanitaria I, junto con Ciudad San Juan. La propuesta incluyó un desayuno saludable, bingo, premios e información para aprender a incorporar alimentos que permitan mantener controlados los niveles de glucemia.

En este sentido, el Dr. Rubén Fraifer explicó que la actividad tuvo como objetivo convocar a los pacientes y generar conciencia sobre la enfermedad a través de propuestas recreativas y participativas. Destacó la realización de un bingo educativo, en el que los participantes, al completar una quintina, debían identificar y explicar síntomas asociados a la diabetes. Señaló que la iniciativa tuvo una muy buena respuesta y permitió que los pacientes compartieran sus conocimientos y aprendieran unos de otros de una manera dinámica y divertida.