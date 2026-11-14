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San Juan caminó para concientizar por la Diabetes

Con una caminata en el Parque y una jornada en la Unión Vecinal del Barrio Del Carmen, Salud acercó propuestas de hábitos saludables para prevenir la diabetes.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de Salud realizó esta mañana dos actividades abiertas a la comunidad, destinadas a promover la prevención, la alimentación saludable y el bienestar.

La primera propuesta fue “Activate por la Diabetes”, que se desarrolló en el sector oeste del Parque de Mayo, donde se llevó adelante una caminata saludable bajo el lema “La prevención comienza con un paso. Caminemos juntos por la diabetes”. Los participantes realizaron un circuito de salud que incluyó diferentes controles, vacunación y juegos. Posteriormente, caminaron alrededor del parque y finalizaron la actividad con ejercicios físicos. También estuvo presente la Obra Social Provincia.

La jornada contó con la participación de la jefa del Departamento de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo; la jefa de División de Atención Primaria de la Salud, Laura Blanco; la referente de PROSADIA, Gabriela Jamenson; el director de Salud de la Municipalidad de la Capital, Federico Amuchastegui; y Adrián Leites miembro de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, entre otras autoridades.

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La Dra. Jamenson destacó la importancia de generar conciencia sobre la diabetes y promover los controles periódicos para detectar la enfermedad a tiempo. Señaló que la jornada, organizada junto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de Capital, contó con una importante participación de vecinos, quienes pudieron acceder a controles de enfermería, testeos, vacunación y actividades recreativas e informativas. Además, recomendó realizar controles de glucemia, especialmente a quienes tienen antecedentes familiares, sobrepeso u obesidad y a las personas mayores de 40 años, ya que la enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas.

Por otra parte, en la Unión Vecinal Barrio del Carmen se llevó adelante la actividad “Jaque a la Diabetes: bingo y desayuno saludable”, organizada por el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi, de Zona Sanitaria I, junto con Ciudad San Juan. La propuesta incluyó un desayuno saludable, bingo, premios e información para aprender a incorporar alimentos que permitan mantener controlados los niveles de glucemia.

En este sentido, el Dr. Rubén Fraifer explicó que la actividad tuvo como objetivo convocar a los pacientes y generar conciencia sobre la enfermedad a través de propuestas recreativas y participativas. Destacó la realización de un bingo educativo, en el que los participantes, al completar una quintina, debían identificar y explicar síntomas asociados a la diabetes. Señaló que la iniciativa tuvo una muy buena respuesta y permitió que los pacientes compartieran sus conocimientos y aprendieran unos de otros de una manera dinámica y divertida.

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