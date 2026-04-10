El Estadio Aldo Cantoni se convierte desde este viernes en el epicentro del judo argentino con el inicio del Campeonato Nacional Apertura 2026. Más de 1.500 atletas de distintas provincias llegan a la provincia para disputar uno de los torneos más relevantes del calendario, clave para el ranking nacional.
San Juan abre el Nacional de Judo con 1.500 atletas en el Cantoni
Con más de 1.500 competidores de todo el país, San Juan abre el Nacional de Judo en el Cantoni. La delegación local, con 70 atletas, buscará hacerse fuerte en casa.