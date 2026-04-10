San Juan abre el Nacional de Judo con 1.500 atletas en el Cantoni

Con una delegación de 70 judocas, San Juan apuesta a tener protagonismo en casa, en un certamen que reúne a las principales figuras y promesas de la disciplina. El evento fue presentado oficialmente por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y marca el comienzo de la temporada de elite.

Durante tres jornadas, el Cantoni será escenario de combates de alto nivel, con arbitraje internacional y una organización que vuelve a posicionar a la provincia como sede de competencias nacionales de gran escala.