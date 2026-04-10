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San Juan abre el Nacional de Judo con 1.500 atletas en el Cantoni

Con más de 1.500 competidores de todo el país, San Juan abre el Nacional de Judo en el Cantoni. La delegación local, con 70 atletas, buscará hacerse fuerte en casa.

El Estadio Aldo Cantoni se convierte desde este viernes en el epicentro del judo argentino con el inicio del Campeonato Nacional Apertura 2026. Más de 1.500 atletas de distintas provincias llegan a la provincia para disputar uno de los torneos más relevantes del calendario, clave para el ranking nacional.

Con una delegación de 70 judocas, San Juan apuesta a tener protagonismo en casa, en un certamen que reúne a las principales figuras y promesas de la disciplina. El evento fue presentado oficialmente por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y marca el comienzo de la temporada de elite.

Durante tres jornadas, el Cantoni será escenario de combates de alto nivel, con arbitraje internacional y una organización que vuelve a posicionar a la provincia como sede de competencias nacionales de gran escala.

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Cronograma del torneo

El viernes abre la competencia desde las 08:30 con las categorías Sub 13, Sub 18 (Cadetes) y Sub 21 (Juniors), donde se destacan los talentos en formación. El sábado será el turno de los Sub 15 y la categoría Seniors, con presencia de cinturones negros. La ceremonia inaugural está prevista para las 16:00 y las finales principales desde las 17:00.

El domingo cerrará el campeonato con las categorías Kyus, destinadas a judocas novicios y graduados. El ingreso será libre y gratuito durante las tres jornadas, por los accesos habituales del estadio, en un evento que combinará competencia, formación y proyección olímpica.

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