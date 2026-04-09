Presentaron el Campeonato Nacional Apertura de Judo

Luis Meritello: “En este torneo los competidores superan los 1.500 inscriptos. La federación y la confederación están muy bien estructuradas, tiene áreas de arbitraje, vienen árbitros internacionales, áreas de infraestructura, etc. No quiero dejar pasar mi agradecimiento al Gobierno de la provincia, al gobernador, al ministro de Turismo, Cultura y Deporte y especialmente a la Secretaría de Deporte y a la Agencia de Deportes, con Pablo Aubone, un trabajador incansable con quien nos hablamos permanentemente para ultimar todos los detalles, pero es fundamental, es uno de los cimientos de este campeonato”.

Eduardo Fernández: “Estamos muy contentos de venir nuevamente a San Juan; el apoyo que nos da el gobierno de San Juan, todas las autoridades ligadas al deporte, la gente que trabaja en el estadio que nos ha allanado cualquier problemita que podemos llegar a tener. Esto ya viene con mucha experiencia del año pasado y la relación con toda esa gente es de primera. Considero que hace muchos años que no se hace un campeonato nacional con la jerarquía y el apoyo en todos los sentidos que nos ha dado la provincia de San Juan; les quiero comentar que este campeonato nacional tiene suma importancia porque la semana que viene salen los equipos de las categoría cadetes, junior y senior a realizar los campeonatos panamericanos y acá se van a definir los equipos que van a representar a la Argentina. Eso determina la importancia y la jerarquía de este campeonato nacional que se hace en San Juan. Verdaderamente el nivel es de primera, porque todos los judocas que están rankeados a nivel nacional van a estar presentes, tratando de ganar su plaza a los panamericanos. Asimismo, el campeonato panamericano senior le va a dar la posibilidad de ingresar después a determinados juegos que se van a realizar dentro de los años venideros, pero también comienza la acumulación de puntos y eso también jerarquiza a este torneo”.

Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero: “Quiero poner en valor el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Deporte y desde la Agencia. Hay un trabajo a veces silencioso, pero para nosotros clave y fundamental que realizan los subsecretarios, los directores, la Agencia. Sin el trabajo cotidiano de ellos es imposible que San Juan tenga el movimiento deportivo que ha tenido el año pasado y que tiene este año. Agradecerle siempre al gobernador de la provincia por el apoyo, la verdad que tenemos un gobernador, Marcelo Orrego, que siempre ha dicho que el deporte es una política de Estado en su gestión y eso se ratifica todas las semanas con todas las actividades que se llevan a cabo, puntualmente en el Campeonato Nacional Apertura que vamos a tener acá en San Juan. La importancia del torneo es que nos deja un doble legado, como siempre digo, está el legado deportivo, ya que San Juan tiene una delegación de 70 judocas y eso no es un detalle menor, el crecimiento que está teniendo el judo en la provincia, para nosotros es muy importante y siempre digo, como un viejo deportista, que cuando uno está en un deporte y las figuras de esos deportes vienen a San Juan, compiten, uno los ve entrenar, competir, cómo se mueven, cómo se manejan, eso para el deportista sanjuanino es fundamental, motiva, enseña, deja un legado deportivo que a nosotros es lo que nos interesa mucho. Por otro lado, el legado turístico, que sin duda lo es; hablamos de 1.500 judocas de todo el país, de todas las provincias que van a estar en San Juan, posicionándonos claramente como el epicentro del judo, por lo menos en este fin de semana. Eso para nosotros es muy importante, también venimos de tres o cuatro fines de semana seguidos con muy buena ocupación. San Juan ha tenido una Semana Santa muy por encima de la media nacional con departamentos que han tenido ocupación plena desde el punto de vista turístico y esta vez le va a tocar al Gran San Juan, seguramente con muy buenos números que vamos a tener porque estos 1.500 judocas que compiten no vienen solos, algunos vienen con sus entrenadores, otros con sus familias, con sus amigos y seguramente debemos estar hablando con visitantes de toda la Argentina que debe rondar entre los deportistas y los acompañantes en 3.500 personas. Vamos a tener un fin de semana con mucho deporte, con mucha actividad. Invitar a los sanjuaninos para que vengan viernes, sábado y domingo a ver el mejor judo del país en el Cantoni. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos para que disfrutemos un deporte de alto nivel como el judo en este Campeonato Nacional Apertura”.