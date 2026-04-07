San Juan, sede del Campeonato Nacional Apertura de Judo 2026

Las actividades comenzarán el viernes con las categorías Juveniles Sub 13, Cadetes Sub 18 y Juniors Sub 21. El sábado será el turno de Juveniles Sub 15 y Seniors (cinturones negros), mientras que el domingo competirán los Kyus, tanto adultos graduados como novicios. Todas las categorías se desarrollarán en ramas femenina y masculina, con sus respectivas divisiones de peso.

La ceremonia inaugural está prevista para el sábado a las 16:00 y contará con la presencia de autoridades federativas y gubernamentales.

Ese mismo día sábado, a partir de las 17, se disputarán las finales de la categoría Seniors (cinturones negros), donde se definirán los podios en una de las instancias más destacadas del torneo.

Por su parte, la Federación Sanjuanina de Judo participará con una delegación de 70 competidores, reafirmando el crecimiento y desarrollo de la disciplina en la provincia.

La organización del campeonato está a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo en conjunto con el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte.