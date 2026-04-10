Después de más de tres meses prófugo, un hombre con antecedentes por una seguidilla de robos fue finalmente detenido en Rawson. Se trata de Félix Reyna, quien era intensamente buscado desde diciembre de 2025, cuando no regresó al Penal de Chimbas tras gozar del beneficio de salidas transitorias.
Cayó en Rawson un prófugo del Penal con frondoso prontuario a cuestas
Un hombre que no regresó al Penal de Chimbas tras salidas transitorias fue detenido en Rawson. Cumplía condena por robo y tenía antecedentes por un raid delictivo.