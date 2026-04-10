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Cayó en Rawson un prófugo del Penal con frondoso prontuario a cuestas

Un hombre que no regresó al Penal de Chimbas tras salidas transitorias fue detenido en Rawson. Cumplía condena por robo y tenía antecedentes por un raid delictivo.

Después de más de tres meses prófugo, un hombre con antecedentes por una seguidilla de robos fue finalmente detenido en Rawson. Se trata de Félix Reyna, quien era intensamente buscado desde diciembre de 2025, cuando no regresó al Penal de Chimbas tras gozar del beneficio de salidas transitorias.

El procedimiento se concretó en las últimas horas en el barrio San José, tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal y ejecutado por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan. Allí lograron ubicar y detener al sujeto, que ahora fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario para completar su condena.

Reyna cumplía una pena de dos años de prisión por el delito de robo, pero su nombre ya era conocido en el ámbito policial. Su detención original había sido casi inmediata tras protagonizar un raid delictivo en pleno centro de Villa Krause.

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En aquella oportunidad, el hombre recorrió varios comercios en pocas horas, robando distintos elementos: desde parlantes hasta ropa, un pote de helado y hasta cuchillos. La secuencia terminó con un operativo cerrojo que permitió capturarlo a pocas cuadras, con todos los objetos encima.

Ese antecedente marcó su perfil delictivo y ahora vuelve a ponerlo en escena, esta vez por incumplir el régimen de salidas transitorias. Con su recaptura, la Justicia ordenó que continúe detenido para cumplir el resto de la pena que había quedado pendiente.

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