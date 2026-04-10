Cayó en Rawson un prófugo del Penal con frondoso prontuario a cuestas

El procedimiento se concretó en las últimas horas en el barrio San José, tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal y ejecutado por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan. Allí lograron ubicar y detener al sujeto, que ahora fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario para completar su condena.

Reyna cumplía una pena de dos años de prisión por el delito de robo, pero su nombre ya era conocido en el ámbito policial. Su detención original había sido casi inmediata tras protagonizar un raid delictivo en pleno centro de Villa Krause.