"No tiene el cuero tan duro": aseguró Bullrich sobre Manuel Adorni

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"Adorni decidió mantener una posición de silencio. Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo"



Está a nada de decir "¿Adorni? no lo conozco" pic.twitter.com/GLmx2iBXIE — Al Toque (@altoque_ok) April 10, 2026

Para la senadora, la política no debe intervenir en casos no resueltos para evitar consecuencias irreversibles: "podemos destruirle la vida a una familia y después eso no se reconstruye nunca más".

Al ser consultada sobre el manejo público que Adorni ha hecho de la polémica, Bullrich justificó su elección de no brindar declaraciones detalladas. "Él ha decidido mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar", planteó.

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En ese sentido, marcó una diferencia generacional y de trayectoria entre ambos. "Él no viene de la política, los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Pero él está en esta situación de ser la primera vez", comparó.

Respecto al impacto que estas denuncias tienen en la gestión de La Libertad Avanza, Bullrich descartó que afecten el funcionamiento del Poder Ejecutivo. "¿Cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la justicia", afirmó ante la prensa.

Asimismo, confió en que los tribunales resolverán la cuestión: "Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".